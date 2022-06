Periodista e indigenista completan cinco días desaparecidos en la Amazonia

Fotografía cedida por el Comando Militar de la Amazonía que muestra las labores de búsqueda del indigenista Bruno Araújo Pereira, empleado de la FUNAI, y del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, desaparecidos el domingo pasado en Vale do Javari (Brasil), en el interior de Amazonas, cerca de la frontera con Perú. Foto: Comando Militar de la Amazonía

Brasil se mantiene en vilo por la desaparición en la Amazonia del periodista británico Dom Phillips, corresponsal en el país, y del indigenista Bruno Pereira, de quienes no se tienen noticias desde el domingo.

Phillips, de 57 años, es colaborador del periódico británico The Guardian y trabaja en Brasil desde hace 15 años. Vivió en Sao Paulo, Rio de Janeiro y hace algunos años se mudó a Salvador (Bahía, noreste) junto con su esposa, la brasileña Alessandra Sampaio.

Apasionado por la Amazonia, de la que escribió decenas de reportajes, el periodista británico se encontraba en la región desde hace varios días trabajando en un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local, con apoyo de la fundación estadounidense Alicia Patterson.

En su trayectoria como reportero en Brasil, entre otros temas escribió sobre el avance de la minería ilegal y la agropecuaria en regiones protegidas, en colaboraciones para medios como The New York Times, The Washington Post y Financial Times.

“Amazonía hermosa”, escribió el 30 de mayo en Instagram, una de las últimas publicaciones que compartió, junto a un video navegando por un río en una pequeña embarcación.

Antes de llegar a Brasil, en 2007, Phillips escribía sobre música en Reino Unido. Fue editor de la revista Mixmag y publicó un libro sobre la cultura de los DJ. Ese universo cultural le condujo a Sao Paulo, donde acabó quedándose a vivir. “En Brasil se sintió como en casa”, aseguraron el martes en una carta abierta un grupo de corresponsales extranjeros, amigos de Phillips.

Al margen de su profesión, se involucró como voluntario en proyectos sociales en favelas de Rio de Janeiro y Salvador.

“Sus amigos lo conocen como un tipo sonriente que se levanta antes del amanecer para hacer stand-up paddle”, agrega la nota de sus colegas, que aseguran que Phillips está esperando “ansiosamente” los trámites “para poder adoptar un niño con su esposa”.

Más noticias internacionales: Migración y recuperación económica, claves en la apertura de la Cumbre de las Américas

Pereira, un experto “valiente y dedicado” que recibía amenazas

Bruno Pereira, de 41 años, es un experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai) y reconocido defensor de los derechos de estas comunidades. Fue coordinador regional de la Funai de Atalaia do Norte, municipio adonde se dirigían con Phillips cuando desaparecieron.

Además, coordinó la unidad de Indígenas Aislados y Recién Contactados de la Funai, donde tuvo a cargo una de las mayores expediciones de los últimos tiempos para contactar grupos aislados y evitar conflictos entre etnias.

Actualmente está de licencia laboral, dedicándose junto a oenegés a proyectos para mejorar la vigilancia en las aldeas del Valle de Javarí, un territorio indígena remoto en la frontera con Perú, amenazado por la presión de narcotraficantes, pescadores, madereros y mineros ilegales.

Su trabajo en defensa de los pueblos indígenas le valió frecuentes amenazas de estos grupos criminales. Cuando desaparecieron, Pereira acompañaba al periodista británico como guía, en su segundo viaje juntos por esa región aislada de la Amazonía desde 2018.

Piden intensificar la búsqueda

La familia del periodista británico pidió este jueves en Londres que las autoridades del Reino Unido y Brasil intensifiquen sus esfuerzos por localizar a los hombres, expresando su “esperanza” de que sean hallados con vida.

“¿Dónde está Dom Phillips? ¿Dónde está Bruno Pereira?”, se preguntó la hermana del periodista, Sian Phillips, hablando frente a los periodistas en una concentración de unas 30 personas organizada frente a la embajada de Brasil en Londres.

“Queremos que las autoridades británicas presionen al gobierno brasileño”, agregó, antes de ser recibida junto a otros miembros de su familia por el embajador. “Queremos que la búsqueda continúe. Queremos saber qué les ha ocurrido y queremos que cualquier persona que haya cometido un eventual acto criminal sea llevada ante la justicia. Queremos una investigación firme, profunda y abierta”, agregó.

Sian Phillips reprochó a las autoridades brasileñas que tardaran tanto en iniciar la búsqueda pero dijo conservar la “esperanza” de encontrarlos, describiendo a su hermano como “un gran escritor y periodista”, “un hombre atento” que “se preocupa por el medio ambiente y que ama Brasil”.

Las autoridades brasileñas piensan que es posible todavía hallarlos con vida, pero no excluyen ninguna hipótesis, incluido el homicidio, en una región donde tiene lugar tráficos de varios tipos. Su desaparición desencadenó una movilización de personalidades y grupos de defensa del medioambiente y los derechos humanos, y el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro fue acusado de lentitud en su acción.

“Nos han garantizado que se hace todo” para encontrarlos, afirmó tras la entrevista con el embajador el marido de Sian Phillips y cuñado de Dom, Paul Sherwood.

El remoto valle de Javari, en el estado de Amazonas, cerca de Perú, donde desaparecieron los dos hombres, vive un incremento de violencia por la presencia de mineros, buscadores de oro, cazadores furtivos y traficantes de droga.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.