Permiso de trabajo en EE. UU. para inmigrantes: requisitos y cómo solicitarlo

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), algunos extranjeros pueden trabajar en Estados Unidos temporalmente con un documento de autorización de empleo o permiso de trabajo. Este, Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) le permite a los empleadores identificar que usted puede ser contratado para trabajar en Estados Unidos.

¿Quiénes pueden pedir un permiso de trabajo para trabajar en EE. UU.?

Podrá solicitar un Documento de Autorización de Empleo o permiso de trabajo en las siguientes situaciones:

Si usted está autorizado para trabajar en Estados Unidos con base en circunstancias específicas, como, por ejemplo, si tiene una situación de asilo o refugiado y necesita evidenciar su autorización de empleo.

También puede obtener el documento si busca solicitar trabajo, pero tiene en trámite una Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, una Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción o tiene un estatus de No Inmigrante que le permite estar en Estados Unidos. Recuerde que no se le permite trabajar en Estados Unidos sin antes de pedir una autorización de empleo del USCIS (como, por ejemplo, un estudiante con visa F-1 o M-1).

Recuerde que si usted es residente permanente de manera legal y tiene una Green Card que lo autoriza a trabajar, no debe solicitar un EAD. Además, en la página web, también se aclara que no tiene que pedir este permiso si tiene una visa de No Inmigrante que le autoriza a trabajar para un empleador específico (por ejemplo, si tiene una visa H-1B, L-1B, O, o P).

¿Cómo solicitar el permiso de trabajo para Estados Unidos?

Para que usted pueda solicitar la tarjeta de permiso de trabajo EAD, debe presentar una Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario 1-765), la cual puede encontrar en el siguiente enlace de la página web oficial de la USCIS. Aquí deberá seguir los pasos indicados en esta y pagar la tarifa de tramitación del documento.

¿Cómo funciona el permiso de trabajo para Estados Unidos?

Dependerá de la categoría de inmigración a la que usted clasifique, puesto que esta determinará si su permiso de trabajo EAD es válido por uno o dos años.

Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aprueba su solicitud, su tarjeta puede ser enviada por correo o, si así se lo indican en determinados casos, deberá ir a reclamarla de manera presencial en la oficina más cercana.

Para más información, recuerde visitar la página oficial de la USCIS, donde encontrará los documentos oficiales y números de contacto. Recuerde que este tipo de trámites deben hacerse con la entidad autorizada y no requiere la ayuda de terceros.

