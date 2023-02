Perú: avanza proyecto para declarar a Petro “persona non grata”, ¿qué implica?

Gustavo Petro ha sido acusado de interferir en los asuntos políticos de Perú desde que Pedro Castillo llevó a cabo un fallido autogolpe de Estado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la propuesta de declarar a Gustavo Petro “persona non grata” en el país andino. La moción, que se encontraba dentro del orden del día de este grupo legislativo, se fundamentó en las repetidas ocasiones en las que el mandatario colombiano ha hecho “inaceptables declaraciones públicas” sobre la Policía peruana, así como de las decisiones gubernamentales de Dina Boluarte y su gabinete.

Aunque esta moción haya sido aceptada en la comisión, aún falta un escalón para que la totalidad del Congreso debata y, en dado caso, la apruebe. Sin embargo, analistas explican el impacto que esto puede tener en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú, y de qué manera “atrofia” los planes de Gustavo Petro de crear “una sola América Latina”, como manifestó en el pasado.

Como en Colombia, el Legislativo de Perú está compuesto por comisiones que se encargan de debatir, aprobar o denegar las diferentes propuestas que llegan a este órgano. Así las cosas, aún debe haber una sesión plenaria en el Congreso para que esta moción pase a tener efectos reales en el país inca.

“El Congreso peruano aún no ha declarado a Gustavo Petro persona non grata, fue una comisión”, explica Mauricio Jaramillo, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Para el analista, hay una gran posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo esta votación en “pleno” dentro del Legislativo y “sí declare a Petro” como una persona no bienvenida en Perú. Hasta el momento, esta moción es un trámite de los muchos que circulan por el Congreso de Perú.

Jaramillo opina que esta decisión tiene un efecto secundario en cuanto a la relación del Congreso peruano con Gustavo Petro. “Lo que va a hacer esta comisión es pedirle al gobierno de Dina Boluarte que proteste y prohíba a Petro la entrada al territorio peruano”. Es decir, que la rama Legislativa busque coordinar una acción con el Ejecutivo. “Van a buscar generar un antecedente para que otros gobiernos de la región (como Brasil, México, Argentina o Bolivia) dejen de opinar sobre la situación de derechos humanos en Perú”, explica el analista.

¿Qué repercusiones tiene esta decisión en las relaciones diplomáticas?

Frente a este situación, Jaramillo cree no hay un episodio en la historia contemporánea que muestre el desgaste de las relaciones entre Colombia y Perú al punto en el que están hoy. “Es un escenario grave porque Perú es presidente rotativo de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico […]. Esta situación nos mete en una crisis con ese país”, opina el analista.

Este nuevo episodio de tensiones tiene varios agravantes en el plano diplomático de Latinoamérica, cuenta el docente. En primer lugar, “Petro no ha reconocido a Dina Boluarte desde que reemplazó a Pedro Castillo”. Además, en repetidas ocasiones, el presidente colombiano ha trinado y manifestado opiniones que “nunca ha regulado […] y tampoco ha pedido disculpas, por lo cual es poco probable que esta situación se solucione”, afirma el politólogo.

En cuanto a la idea de crear “una sola América Latina”, Jaramillo opina que se ha “atrofiado”. “Esto que sucede solo atrofia la idea de integración latinoamericana de Petro […]. Teníamos gabinete binacional con Perú (el mecanismo de coordinación de más alto nivel entre dos países), algo que, obviamente, ya no va a ocurrir”, cuenta Jaramillo.

Los antecedentes de una “crisis diplomática”

Desde el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, Gustavo Petro ha manifestado su opinión frente a la situación del vecino país. En un primer momento, el mandatario sugirió que, aunque la idea de Castillo de cerrar el Congreso fue un error, mencionó que hubo intentos de “un golpe parlamentario en su contra”.

Después, Petro criticó el allanamiento que hizo Dina Boluarte y las fuerzas policiacas a la Universidad de San Marcos, en Lima, episodio que terminó con casi 200 detenidos. En aquel entonces, el presidente insistió en que la Organización de Estados Americanos (OEA) debía “examinar el caso de Perú”. Estas “intromisiones” de parte del presidente colombiano ocasionaron que los ministerios de Perú, incluso la Cancillería, se manifestaran en contra de sus declaraciones.

Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer dia. No logró la movilización del pueblo que lo eligio, se dejó llevar a un suicidio político y democrático



Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2022

Por ejemplo, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros de Perú, criticó las alocuciones de Petro. “Ocúpese de sus asuntos, señor Petro […], gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades”, señaló Otálora en enero de este año. Finalmente, hace pocos días, el jefe de Estado de Colombia hizo una intervención televisiva en Tercer Canal, en la que mencionó que “en Perú (los policías) marchan como nazis contra su propio pueblo”, lo cual despertó más quejas de distintos legisladores peruanos.

