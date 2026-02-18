Perú busca presidente: estos son los candidatos y el proceso para sustituir a José Jerí

Personas sostienen carteles durante una manifestación en rechazo al presidente interino, José Jerí, frente al Congreso de Perú. Foto: EFE - Paolo Aguilar

El Congreso de Perú vive este miércoles una jornada frenética para llenar el vacío de poder dejado por José Jerí. Tras la estrepitosa caída del mandatario interino, envuelto en el escándalo del “Chifagate”, el Parlamento debe elegir hoy a la persona que llevará las riendas del país hasta julio. La estadística es alarmante con este caso: Perú ha tenido siete presidentes en una década, de los cuales solo dos fueron elegidos por el voto de la gente.

La salida de Jerí, aprobada con 75 votos, ocurrió a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril. Esto deja al sucesor, o sucesora, en una posición inédita: administrar una nación en plena campaña electoral, con una ciudadanía agotada por la inestabilidad y una lista de 30 candidatos presidenciales donde nadie logra despegar en las encuestas.

Mientras la fiscalía investiga a Jerí por presunto tráfico de influencias tras sus citas ocultas con empresarios chinos, los legisladores buscan un perfil que, al menos, logre sobrevivir los 150 días que faltan para la transferencia de mando.

¿Cómo se elegirá al nuevo presidente de Perú hoy?

El proceso es estrictamente legislativo. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la elección se realizará mediante votación directa y secreta en el pleno. Los congresistas son llamados en orden alfabético para depositar su cédula en un recipiente.

Para ganar, el candidato necesita obtener una mayoría simple de los votos de los legisladores presentes. Si nadie lo logra en la primera ronda, los dos más votados pasan a una segunda vuelta inmediata.

La elección se realiza este miércoles a las 18:00 hora local.

¿Quiénes son los cuatro candidatos que compiten por el cargo?

Tras cerrarse el plazo de inscripciones, cuatro nombres, dos de derecha y dos de izquierda, quedaron en la lista oficial para suceder a Jerí.

La primera es María del Carmen Alva, del partido Acción Popular. Ella es una abogada de 58 años que ya presidió el Congreso entre 2021 y 2022. Representa a la centroderecha y es vista como la opción con más experiencia en el manejo de la crisis parlamentaria.

Luego está Héctor Acuña, de Honor y Democracia. Ingeniero civil y empresario de derecha, es hermano del actual candidato presidencial César Acuña y representa a una bancada formada en parte por militares en retiro.

También está Edgar Reymundo, del Bloque Democrático. Sociólogo de 73 años, representa al bloque de izquierda progresista y tiene un largo historial como alcalde y legislador.

Por último, aparece como opción José Balcázar de Perú Libre. El exmagistrado de la Corte Suprema, de 83 años, proviene del partido marxista con el que llegó al poder el destituido Pedro Castillo.

¿Qué impacto tiene esta crisis en el día a día de Perú?

A pesar del caos político, Perú vive una paradoja económica. Según la AP, el país mantiene una de las deudas públicas más bajas de la región, equivalente al 32 % del PIB, y una moneda estable. Esto se debe a que el Banco Central y el Ministerio de Economía suelen operar bajo políticas técnicas ajenas a las peleas del Congreso. Sin embargo, la inestabilidad ha frenado reformas clave y ha permitido que el Legislativo apruebe leyes que, según observadores internacionales, debilitan la independencia del sistema judicial.

¿Por qué el sucesor solo gobernará durante cinco meses?

La misión del elegido este miércoles es estrictamente temporal. Quien asuma la presidencia deberá entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio, fecha en la que asumirá el ganador de las elecciones generales de abril.

¿Qué impacto tiene esta elección en las votaciones de abril?

La incertidumbre es total. Como señala la AP, actualmente no hay favoritos claros para las presidenciales. Rafael López-Aliaga lidera los sondeos con apenas un 11,9 %, seguido por Keiko Fujimori con un 9,2 %. La inestabilidad actual podría profundizar el descrédito de los políticos tradicionales, favoreciendo la dispersión del voto entre los 24 candidatos que hoy tienen menos del 1 % de apoyo.

