Perú respondió a Colombia por la disputa territorial sobre la isla Santa Rosa

La isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, en Perú, surgió alrededor de 1970, cuando se dividió naturalmente la parte sur de la isla peruana de Chinería.

La Cancillería de Perú protestó ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, que queda justo en la frontera amazónica.

“El Gobierno de Perú expresa su más firme y enérgica protesta con respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad del territorio nacional”, escribió la entidad peruana en su comunicado.

📄Comunicado Oficial 032-25: El Gobierno peruano expresa su protesta por declaraciones del Gobierno de Colombia sobre integridad territorial del Perú.



La controversia se dio luego de que el presidente Petro decidiera que este año se conmemorará la Batalla de Boyacá, una de las fiestas nacionales más importantes, en el departamento de Amazonas, en la frontera sur, como un acto “simbólico” por la supuesta ocupación de Perú en el territorio.

El mandatario también aseguró que el Gobierno peruano estaría violando el Protocolo del Río de Janeiro, que se firmó en 1934, después de la guerra colombo-peruana, afirmando que el río de la frontera seguiría el thalweg del río Amazonas.

“Lo que representa la denuncia del presidente es una violación al acuerdo y a la soberanía. Se tiene que confirmar que hay un incumplimiento. Estos protocolos siempre tienen mecanismos para resolver diferencias. En ese sentido, es usual que existan mecanismos para soluciones de algo que ha estado bien establecido; no creo que escale a algo más grave”, aseguró el internacionalista Juan Nicolás Garzón para Infobae.

La Cancillería peruana respondió que su presencia en la isla está respaldada por el Tratado Salomón–Lozano de 1922, ratificado por ambos países, que asigna la soberanía sobre Santa Rosa a Perú. Colombia, sin embargo, asegura que la disputada isla apareció después de los tratados, generando un gran cuestionamiento frente a la soberanía del territorio.

En el comunicado, la Cancillería peruana aseguró que “el pueblo Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana en Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora, y que está a su soberanía y jurisdicción nacional”.

“Siempre tuvo autoridades peruanas y elecciones. La ley no puede interpretarse como que Lima anexó un territorio nuevo. Perú siempre reconoció a Santa Rosa. Lo que busca la creación del distrito es darle más legitimidad al reclamo y fortalecer a la isla ante cualquier pretensión colombiana”, aseguró Óscar Vidarte, internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para El País.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aseguró que el país buscará resolver la problemática de manera diplomática. Sin embargo, anticipa un posible conflicto.

“Lo primero que hay que hacer es una declaración de Estado del presidente. La otra son los reclamos diplomáticos, acudir a la mesa que hay. Si no, lo cuarto se pondría bien feo”, afirmó el funcionario para Blu Radio.

Aún hay mucha expectativa frente a lo que puede suceder con la soberanía de la isla Santa Rosa en el Amazonas, más que todo teniendo en cuenta que las relaciones diplomáticas de Colombia y Perú atraviesan un momento sensible. Esto gracias a la decisión de Petro de retirar a su embajador en Lima en protesta por la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, lo que ha afectado notablemente los canales diplomáticos entre ambos países.

