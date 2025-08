Brutal asesinato de fiscal en Tamaulipas, México: atacaron su auto con granadas

El estado mexicano de Tamaulipas es considerado uno de los más violentos del país. Foto: EFE - Abraham Pineda Jácome

Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, México, fue brutalmente asesinado el lunes en un atentado con granadas de fragmentación, según informaron fuentes policiales.

En un video que circula en redes sociales se observa que Vázquez sobrevivió al ataque inicial, pero al salir del auto, fue asesinado a tiros por sujetos que iban a bordo de una camioneta.

"Somos el estado más seguro de la frontera norte", decía el gobernador Américo Villarreal.



Hoy asesinaron en un atentado a Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en #Tamaulipas. pic.twitter.com/lfbFTzFA6h — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 5, 2025

Las autoridades investigan por qué el funcionario no viajaba en su camioneta blindada, la cual ya se le había asignado previamente. Además, tampoco contaba con escoltas en el momento del ataque.

Cinco horas después del atentado, las autoridades localizaron la presunta camioneta en la que se movilizaban los agresores. Según Milenio, el vehículo, una Ford Explorer, fue encontrado abandonado en la colonia Lomas del Real de Jarachina, a pocos metros del lugar del ataque.

El delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, fue asesinado en un atentado con granadas y disparos en el Bulevar Hidalgo.

Las autoridades investigan por qué el funcionario no viajaba con escoltas ni en su camioneta blindada, y ya fue hallado el vehículo presuntamente usado por los atacantes.

El crimen refleja el contexto de violencia que vive Tamaulipas, donde el crimen organizado opera con fuerza, y México sigue siendo uno de los países más peligrosos para funcionarios públicos.

👉 El asesinato de Vázquez sacude a Tamaulipas

El asesinato del delegado de la FGR ocurre en un contexto que muestra la violencia en Tamaulipas, un estado fronterizo con Estados Unidos, donde los grupos del crimen organizado se disputan el control de las rutas del tráfico de drogas, migrantes y combustibles.

Este atentado recuerda que la Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) ha señalado a México como el país más peligroso del mundo para funcionarios públicos locales. En su informe de 2024, reportó 324 eventos de violencia contra estos, un aumento del 29 % respecto a 2023.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el asesinato horas después y aseguró que “se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones”.

El gobernador del estado, Américo Villarreal, se pronunció sobre el crimen y expresó que “desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”.

