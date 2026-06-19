Petro confirmó que Draco Rosa es colombiano: es “una ciudadanía de la libertad y la vida”

Draco Rosa, en medio de su tour "Sueños Peligrosos", durante el concierto en Cali. Foto: Carlos H. Tofiño

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó a través de redes sociales que el músico Draco Rosa ahora es un connacional. “Desde hoy es ciudadano colombiano”, escribió el mandatario: “Mucha gente se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana porque es una ciudadanía de la libertad y la vida”.

El artista, que hizo parte del grupo Menudo, se presentó el año pasado en el país y, luego de ello, tuvo un encuentro con Petro. En ese entonces, el líder del Palacio de Nariño informó que Draco Rosa solicitó la ciudadanía colombiana. “Hemos decidido concederla”, aseguró el presidente: “El país de la belleza es el país del arte. Hijos e hijas del más universal de los colombianos: Gabriel García Márquez”.

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Si ese mensaje estuvo acompañado de una foto de ambos, el más reciente anuncio, con el cual se confirmó el trámite, mostró un video en el que se ve al músico al lado de la canciller Rosa Villavicencio.

¿Cómo se obtiene la ciudadanía colombiana?

En respuesta a un derecho de petición presentado por El Espectador, la Cancillería recordó que la ciudadanía se puede obtener por nacimiento o por adopción. Según una ley de 2023, esa última vía tiene tres caminos: por vía ordinaria, por vía de exoneración parcial de requisitos y como una facilidad de naturalización de personas apátridas. Draco Rosa siguió el segundo de ellos, de acuerdo con lo dicho por el documento.

Las solicitudes a través de la exoneración parcial de requisitos, como la del artista, son dirigidas por el presidente, quien, según la Constitución y lo dispuesto por la ley, tiene la potestad única y exclusiva de determinar la exoneración a un extranjero para el otorgamiento de la nacionalidad por adopción por parte del Gobierno. Es, entonces, un acto que recae exclusivamente en la potestad soberana y discrecional del mandatario.

La toma de juramento la puede llevar a cabo la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades nacionales, que van desde alcaldes (si la persona reside en el territorio nacional) y embajadores o cónsules (si vive en el exterior).

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