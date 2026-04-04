Petro critica la lista Clinton: “Persigue” a la oposición y “no es un arma contra el narco”

La primera gran crisis con Donald Trump se produjo cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. Foto: Presidencia

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que él fue incluido el año pasado, solo sirve para “perseguir oposiciones políticas”.

“La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece”, expresó Petro en la red social X.

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La lista OFAC ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubai, allí compran residencia pot unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo.



La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un… https://t.co/gzpzWU5pIE — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

Él fue incluido en octubre del año pasado en dicho listado, también conocido como ‘Lista Clinton’, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

“La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse porque entonces no hay humanidad. Por ello es tan necesaria una gobernanza global democrática”, señaló Petro sobre el trabajo de la OFAC. Para el mandatario colombiano, la lista “ya no es un arma contra el narcotráfico”, porque “el narcotráfico se burla de ella”.

El miércoles pasado, la OFAC sacó a la venezolana Delcy Rodríguez de su lista de individuos sancionados, en la que fue incluida en 2018. La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa en el último año

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos y al encuentro de los dos mandatarios el 3 de febrero.

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