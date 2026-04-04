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Petro critica la lista Clinton: “Persigue” a la oposición y “no es un arma contra el narco”

El mandatario colombiano comentó que dicho listado estadounidense “es un sistema aberrante de control político”.

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Agencia EFE
04 de abril de 2026 - 09:04 p. m.
La primera gran crisis con Donald Trump se produjo cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas.
La primera gran crisis con Donald Trump se produjo cuando Gustavo Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas.
Foto: Presidencia
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que él fue incluido el año pasado, solo sirve para “perseguir oposiciones políticas”.

“La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece”, expresó Petro en la red social X.

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Él fue incluido en octubre del año pasado en dicho listado, también conocido como ‘Lista Clinton’, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

“La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse porque entonces no hay humanidad. Por ello es tan necesaria una gobernanza global democrática”, señaló Petro sobre el trabajo de la OFAC. Para el mandatario colombiano, la lista “ya no es un arma contra el narcotráfico”, porque “el narcotráfico se burla de ella”.

El miércoles pasado, la OFAC sacó a la venezolana Delcy Rodríguez de su lista de individuos sancionados, en la que fue incluida en 2018. La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa en el último año

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos y al encuentro de los dos mandatarios el 3 de febrero.

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Por Agencia EFE

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Edgard Lopez(56726)Hace 7 horas
que se vaya acostumbrando este perro porque va a durar un buen rato disfrutando las mieles de ser un paria del mundo
Edgard Lopez(56726)Hace 7 horas
que se vaya acostumbrando este perro porque va a durar un buen rato disfrutando las mieles de ser un paria del mundo
  • Alberto Flórez-Granados(02787)Hace 4 horas
    Muy pocas veces, las personas son merecedoras de insultos, éste es un caso de ells, "Usted es un reverendo H(horses) P(power)"
UnaVezMás (22193)04 de abril de 2026 - 11:01 p. m.
Está diciendo la total verdad
MARIO BERRIO(jbw8b)04 de abril de 2026 - 10:59 p. m.
Pero persigue al "nauseabundo" y eso está muy bien.
Luis Alberto Lozano Luna(97873)04 de abril de 2026 - 09:56 p. m.
Siii, como nooo..
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