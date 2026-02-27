Borrada y restaurada: sigue el escándalo por la foto del secretario de Comercio con Epstein

El secretario de Comercio, Howard Lutnick (de camiseta azul), con Jeffrey Epstein en su isla privada en el Caribe. Foto: Departamento de Justicia - Departamento de Justicia

Una lista de congresistas estadounidenses cada vez más amplia está exigiendo respuestas al Departamento de Justicia por la desaparición y posterior recuperación de uno de los folios de los archivos de Jeffrey Epstein que más ha levantado preguntas sobre la Casa Blanca en las últimas semanas.

Se trata del archivo EFTA01230639, el cual incluye una foto del secretario de Comercio, Howard Lutnick, con el depredador sexual en su isla privada en el Caribe, Little Saint James.

El congresista republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obligó a la apertura de estos archivos, lideró la exigencia de respuestas inmediatas sobre quién dio la orden de bajar el archivo.

“El Departamento de Justicia necesita decirle al Congreso quién retiró este archivo, para que podamos preguntarle”, señaló Massie a través de su cuenta en X.

Por su parte, el representante demócrata Ted Lieu calificó el incidente como el “encubrimiento más estúpido de la historia”. En la misma línea, la republicana Nancy Mace, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara, fue tajante al señalar que Lutnick debe comparecer.

“Howard Lutnick debería responder preguntas ante el Comité de Supervisión”, dijo.

La foto, en la que se ve a Lutnick con una camisa azul junto al magnate en un acantilado del Caribe, fue publicada originalmente en enero de 2026 bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, pero su repentina ausencia este jueves desató acusaciones de censura y un intenso escrutinio bipartidista.

La fotografía fue restaurada en el sitio Justice.gov apenas unas horas después de que medios y legisladores denunciaran el error de “página no encontrada”. Según informó CNN, un portavoz del Departamento de Justicia justificó la medida alegando que “esta imagen era parte de un lote de archivos que fueron marcados por desnudez” y que fue retirada para una revisión de redacción.

No obstante, la explicación no ha convencido a los congresistas, quienes ven en este “incidente técnico” un intento de proteger la imagen del funcionario en medio de crecientes dudas sobre la verdadera duración de su relación con Epstein.

Lutnick anteriormente afirmó haber cortado vínculos con Epstein en 2005. Sin embargo, documentos desclasificados por CBS News revelan que ambos compartieron inversiones en la empresa Adfin hasta 2014 y mantuvieron correos electrónicos sobre negocios y asuntos vecinales en Nueva York hasta fechas tan recientes como 2018.

Sobre su estancia en la infame isla privada en 2012, Lutnick declaró bajo juramento en una audiencia reciente.

“Almorzamos en la isla, eso es cierto, por una hora... Estaba de vacaciones familiares. No estuvimos separados. Sugerir que hubo algo inapropiado... no recuerdo por qué lo hicimos. Pero lo hicimos”, cita CBS News.

A pesar de las contradicciones y la desaparición de la evidencia, el presidente Donald Trump defendió a su secretario ante la prensa, calificándolo como un “tipo muy inocente” que está haciendo un “buen trabajo”, según recogió CNN.

Para legisladores como Robert García, el secretario ha “mentido descaradamente” y debería ser removido de su cargo.

