¿Por qué? Corte de EE. UU. avala guardar en casa imágenes de abuso infantil creadas con IA

Foto de referencia. Imágenes generadas por inteligencia artificial mediante Carat —un servicio surcoreano de IA generativa— y su página web. Foto: AFP - JUNG YEON-JE

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Los jueces Joshua Kolar y John Lee, dos de los tres magistrados que conforman el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU., dictaminaron que la Primera Enmienda de la Constitución protege la posesión privada de imágenes de abuso sexual infantil generadas con inteligencia artificial, siempre y cuando estas estén creadas sin la participación real de menores y que el material permanezca en el domicilio del propietario.

Con esta decisión se confirma un fallo previo de un tribunal de Wisconsin que había desestimado el cargo de posesión de imágenes de abuso infantil contra Steven Anderegg, un hombre de la villa de Holmen que fue detenido por las autoridades luego de que Meta lo reportara al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) por un mensaje que le envió a un menor de 15 años por Instagram.

Dicho mensaje contenía una representación fotorrealista de situaciones sexuales que involucraban a menores. Gracias a la denuncia, las autoridades encontraron mediante una orden de registro que Anderegg tenía cientos de archivos de este tipo en sus dispositivos, creados con la herramienta de IA Stable Diffusion.

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El fallo, sin embargo, no exonera a Anderegg. La Fiscalía lo acusó de cuatro delitos: producir, distribuir y poseer las imágenes, además de transferir una a un menor. El fallo del Séptimo Circuito se limita únicamente al cargo de posesión, mientras que los procesos por producción, distribución y transferencia del material siguen en pie.

El juez Lee, autor de la opinión del Tribunal, sustentó la decisión en dos precedentes de la Corte Suprema. El primero se basa en el caso Stanley v. Georgia (1969) que establece que el Estado no puede procesar a alguien por poseer material obsceno dentro de su propia casa. El segundo proviene del caso Ashcroft v. Free Speech Coalition (2002), el cual determinó que las imágenes que solo se asemejan a material de abuso infantil, sin involucrar a un menor real, están protegidas como libertad de expresión.

Según este último precedente, los argumentos que justifican prohibir ese contenido, como el riesgo de manipular menores o normalizar el abuso, no aplican cuando “no hay una víctima real de por medio”.

Según recoge Techlicious, el tribunal fue enfático al señalar que sigue atado a ese precedente pese a los avances tecnológicos ocurridos desde 2002, y advirtió que apartarse de él sembraría desorden dentro del sistema judicial federal.

Cabe destacar que el propio juez Lee, junto con su colega Kolar, escribió por separado para pedirle a la Corte Suprema que revise ese precedente de 2002. Los dos magistrados argumentan que las imágenes generadas hoy por IA son prácticamente indistinguibles de material producido mediante abuso real, un escenario que ya habían anticipado la jueza Sandra Day O’Connor y el juez Clarence Thomas dos décadas atrás.

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Este fallo introduce además una variable que la Corte Suprema nunca tuvo que resolver en 2002: la posibilidad de que algunos modelos de IA hayan sido entrenados con material real de abuso infantil, lo que anularía la premisa de “sin víctima real” sobre la que se sostiene todo el razonamiento legal. Los jueces admitieron que el expediente del caso no les permite evaluar esa hipótesis y que corresponde a una instancia superior examinarla.

Por esto mismo, especialistas consultados por MoLawyers Media matizan el alcance del fallo. Riana Pfefferkorn, del Instituto de IA Centrada en el Humano de Stanford, advirtió que la protección solo cubre la posesión en el hogar, no la forma en que ese material llega a manos de alguien: producirlo, descargarlo de un tercero o sacarlo de la casa sigue siendo perseguible. Mientras que el profesor Eric Goldman, de Santa Clara University, recuerda que el material sintético ”podría regularse de manera diferente o protegerse de manera diferente por la Constitución". Es decir, no es que no se pueda regular, sino que puede hacerse por otras vías.

Por ahora, este fallo solo rige en el Séptimo Circuito, que incluye los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin, no en todo el país.

La decisión también se produce en medio de una demanda interpuesta el miércoles en California contra xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, a la que se le acusa de generar material abusivo a través de su chatbot Grok. Dicho chatbot habría usado fotografías reales de personas identificables para convertirlas en contenido sexual durante su entrenamiento.

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