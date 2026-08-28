Viaje terminó en detención: ICE arrestó a familia colombiana en aeropuerto de EE. UU.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullan el Aeropuerto Internacional Dulles, en Dulles, Virginia, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Lo que comenzó como un viaje familiar a Miami para celebrar un cumpleaños terminó de forma inesperada: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a una familia colombiana en el aeropuerto de Atlanta. Esto fue lo que les ocurrió hace algunas semanas.

CNN reconstruyó la historia de la familia Pineda, originaria de Armenia, Colombia, que había vivido durante varios años en Estados Unidos. El 13 de agosto, los integrantes de la familia esperaban en un aeropuerto para abordar un vuelo con destino a Fort Lauderdale, Florida, donde tenían previsto pasar unos días de celebración junto a Kim, el novio de Sofía, de 20 años, y los padres de la joven.

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Kim relató que los padres de su novia, Nora Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández, fueron los primeros en acercarse al punto de control para escanear sus boletos. Mientras esperaba su turno junto a Sofía, de 20 años, observó a un hombre que permanecía atento a los trabajadores de Delta.

“Noté que mientras escaneaban los boletos, otro hombre observaba al personal de Delta mientras los escaneaba. No le presté atención”, contó Kim a CNN.

Después de que pasaran algunos pasajeros, llegó el turno de Kim y Sofía. Fue entonces cuando vio que otro hombre se acercaba a los padres de su novia y comenzaba a hablar con ellos. Según su relato, el sujeto llevaba una identificación, aunque no era claro a que tipo de fuerza estatal pertenecía.

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Tras momentos de confusión, la familia fue retirada, dejando a Kim solo, sin saber quiénes se los llevaban ni a dónde. Lo único que logró evidenciar fue un vehículo negro que se los llevaba. Al hacer preguntas a los funcionarios de Delta, la aerolínea en la que viajaban no recibió ninguna respuesta. Luego, al dirigirse al área internacional de seguridad del aeropuerto, le notificaron que ellos no cuentan con esos vehículos y que lo más seguro es que ICE tuviese en custodia a sus acompañantes.

Ahora, la familia se encuentra detenida en el Stewart Detention Center, en el sur de Georgia; Kim no tuvo contacto con Sofía hasta el segundo día de detención, cuando por fin logró ubicar su paradero.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó a CNN que los tres integrantes de la familia habían ingresado al país de manera legal. Sin embargo, según la agencia, posteriormente permanecieron en territorio estadounidense después de que venciera el período de estadía autorizado para cada uno.

De acuerdo con el DHS, Nora Elena Cardona Bravo llegó a Estados Unidos el 29 de diciembre de 2022 y excedió el tiempo permitido para permanecer en el país. En el caso de Leonardo Pineda Hernández y Sofía Pineda Cardona, ambos ingresaron legalmente el 10 de diciembre de 2023, pero su autorización de estadía terminó el 9 de junio de 2024.

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Por su parte, Julio Moreno, abogado de la familia Pineda Cardona, aseguró a CNN que los tres integrantes ingresaron a Estados Unidos de manera regular, utilizando visas de turista. Después de reunirse en el país, iniciaron un proceso de solicitud de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Mientras sus casos permanecían en trámite, los tres obtuvieron permisos de trabajo. De acuerdo con Moreno, la familia entendía que el hecho de tener una solicitud de asilo pendiente y autorización para trabajar les permitía desplazarse dentro del territorio estadounidense mientras esperaban una respuesta de las autoridades migratorias.

Por ahora, el abogado sostiene que la familia no representa un riesgo para la seguridad y considera que sus integrantes deberían poder recuperar la libertad bajo fianza mientras se define su situación migratoria.

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Moreno señaló que ninguno de los tres tiene antecedentes penales. Además, explicó que ya fueron programadas audiencias de fianza para Nora y Leonardo, mientras que la de Sofía aún está pendiente de ser fijada.

La defensa busca que los tres puedan salir del centro de detención bajo fianza y continuar el proceso de sus solicitudes de asilo fuera de las instalaciones, mientras las autoridades migratorias toman una decisión sobre sus casos.

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