¿Por qué Donald Trump declara tantas emergencias?

Trump gobierna bajo un “estado de emergencia” permanente: redefine crisis, amplía su poder y normaliza lo excepcional en EE. UU.

Redacción Mundo
08 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
El estado de excepción, en manos de Trump, no solo es una declaración legal. Es una filosofía de gobierno.
El estado de excepción, en manos de Trump, no solo es una declaración legal. Es una filosofía de gobierno.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Estados Unidos es una nación en crisis, según el presidente Donald Trump. Los problemas son profundos y urgentes. Él asegura que sabe cómo solucionarlos, pero sus ideas son difíciles de aplicar: requieren nueva legislación o pesadas peticiones legales. Por suerte, hay una manera más fácil. En un estado de emergencia, la ley suele otorgar al presidente nuevos y amplios poderes.

Por eso ha declarado casi una decena.

Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
El convicto y patán de Trump declara su país en emergencia solo para sacar leyes propias de un déspota y tirano en que se ha convertido.
