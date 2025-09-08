¿Por qué Donald Trump declara tantas emergencias?

El estado de excepción, en manos de Trump, no solo es una declaración legal. Es una filosofía de gobierno. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Estados Unidos es una nación en crisis, según el presidente Donald Trump. Los problemas son profundos y urgentes. Él asegura que sabe cómo solucionarlos, pero sus ideas son difíciles de aplicar: requieren nueva legislación o pesadas peticiones legales. Por suerte, hay una manera más fácil. En un estado de emergencia, la ley suele otorgar al presidente nuevos y amplios poderes.

Por eso ha declarado casi una decena.