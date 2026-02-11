¿Por qué EE. UU. cerró el espacio aéreo de El Paso por 10 días? No pasaba desde el 11S

El cierre del espacio aéreo afecta a los casi 700.000 habitantes de El Paso, Texas, una de las ciudades fronterizas más importantes de EE. UU. Foto: EFE - Angel Colmenares

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una restricción sorpresa el martes por la noche que clausura el espacio aéreo de El Paso, en el estado de Texas, durante los próximos 10 días.

La medida, calificada como un cierre por “razones especiales de seguridad”, ha dejado en tierra todos los vuelos comerciales, de carga y privados en una de las ciudades más grandes del país, y ha dejado atónitos a líderes locales y expertos en aviación.

¿Por qué importa tanto? Un cierre sin precedentes

Según fuentes consultadas por El Paso Matters, una acción de esta magnitud no ocurría desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

A diferencia de las restricciones temporales habituales, como las que protegen el Super Bowl o visitas presidenciales, este cierre de 10 días no incluye las excepciones típicas para aeronaves de emergencia o militares. La zona de exclusión, un anillo de 10 millas centrado en el Aeropuerto Internacional de El Paso, afecta también a Biggs Army Airfield y a las operaciones militares en la frontera.

El cierre entró en vigor a las 11:30 p. m. del martes y está programado para expirar el 20 de febrero. De acuerdo con la AP, la parálisis es total para las aerolíneas que operan en la terminal, incluyendo Southwest, United, American y Delta. El aeropuerto, que se autodefine como la puerta de entrada al oeste de Texas y el norte de México, ha advertido a los viajeros que todos los vuelos están cancelados.

“Espacio aéreo de defensa nacional” y fuerza letal

El lenguaje utilizado por la FAA en su aviso a los pilotos (NOTAM) es inusualmente severo. La agencia ha clasificado el área como “espacio aéreo de defensa nacional”. El aviso advierte explícitamente que el gobierno de los Estados Unidos “puede usar fuerza letal contra aeronaves” que violen la restricción si se determina que representan una amenaza inminente a la seguridad.

Desconcierto absoluto

La falta de comunicación previa ha generado una ola de críticas. Axios reportó que legisladores como el representante Joaquín Castro y autoridades locales no recibieron aviso anticipado.

“Nadie a nivel local recibió notificación, ni el liderazgo civil ni el militar”, denunció el representante municipal Chris Canales.

Incluso dentro de la FAA, la opacidad es la norma. Un funcionario de la oficina de Soporte de Operaciones Especiales confesó a El Paso Matters que no puede explicar la razón.

“Simplemente nos entregan las hojas y nos dicen que procedamos”, dice.

