¿Por qué el guitarrista de My Chemical Romance es vigilado por el FBI?

Frank Lero, integrante de My Chemical Romance (primero de izquierda a derecha) desde 2002, fue investigado por el FBI. Foto: cortes

Frank Lero, reconocido por ser el guitarrista de la banda estadounidense My Chemical Romance, fue interrogado por el FBI en 2009 debido a la polémica letra de una canción lanzada con su otra banda, Leathermouth.

El tema, titulado I Am Going to Kill the President of the United States of America (Voy a matar al presidente de Estados Unidos de América, en español) desató la preocupación de las autoridades estadounidenses por su contenido explícito.

Frank expresa su rabia y denuncia en la letra de la canción donde dice cosas como “Los fascistas muertos no hacen ruido, esparciría tu sangre para salvar al mundo” o “estás viviendo una mentira, vas derecho al infierno”.

Mediante gritos casi guturales, ritmos fuertes y desordenados, la canción causo todo un escándalo que llevo a que agentes del FBI vestidos de negro de pies a cabeza interrogaran al famoso guitarrista.

Según las declaraciones de Lero para Alternative Press, los hombres del FBI le preguntaron si él había sido el autor de la canción, a lo que él respondió que sí, que se había inspirado mientras estaba en tour con My Chemical Romance al ver todas las protestas antiamericanas al rededor del mundo.

“Escribí una canción desde la perspectiva del resto del mundo, no desde mi punto de vista personal” aseguró el guitarrista.

A pesar de evitar una condena de hasta cinco años de prisión, el músico tuvo que someterse a un proceso legal. Como resultado, se le prohibió interpretar la canción en vivo o regrabarla. Lero aceptó las condiciones, priorizando la estabilidad de su familia y evitando futuros conflictos legales. Sin embargo, el FBI todavía lo mantiene en la lista de vigilancia.

Lero, Donald Trump y la censura

El caso de Lero, quien siguió expresando su opinión política en redes sociales —como lo hizo en las elecciones de 2024, compartiendo su voto por la ex candidata presidencial Kamala Harris y manifestando su rechazo por el ahora presidente, Donald Trump—, se hace importante en la coyuntura actual.

Como él, muchos artistas se han manifestado en contra del gobierno de Trump y a favor de los demócratas. Por esto mismo, Donald Trump el pasado 18 de mayo pidió desde su red social Truth, una investigación a fondo de los artistas involucrados en la campaña de Harris.

Dentro de esta lista están celebridades como; Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono (cantante de U2), Katy Perry, Taylor Swift, entre otros.

Donald trump aseguro en su red Truth Social que eran “artistas antipatriotas” y aseguro que la campaña de Harris los había usado de manera ilegal para aumentar sus votos.

