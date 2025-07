¿Quién es y qué hacía el “Doctor Muerte”? Inicia el juicio en Alemania

El médico Johannes M. es juzgado en Alemania por el presunto asesinato de 15 pacientes. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Un médico alemán de cuidados paliativos a domicilio es juzgado desde este lunes en Berlín por haber matado presuntamente a 15 pacientes con inyecciones letales, aunque los investigadores temen que esas víctimas sean apenas la punta del iceberg.

El sospechoso de 40 años, identificado como Johannes M., está acusado de haber matado a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024, cuando trabajaba en la capital alemana.

Presumiblemente, inyectó a las víctimas, que tenían entre 25 y 94 años, un cóctel mortal de sedantes y, en al menos cinco casos, incendió sus viviendas para tratar de encubrir los crímenes.

En julio de 2024, la jefa de su unidad alertó a la policía sobre la cantidad sospechosa de pacientes de Johannes M. cuyas casas ardían nada más fallecer, indicó el diario Die Zeit.

“Aprovechó adrede la confianza total que se depositó en él en tanto que médico (...) y se comportó como alguien con poder sobre la vida y la muerte”, dijo el fiscal Philipp Meyhöfer, al leer el acta de acusación en el primer día de juicio.

El acusado, de pelo rizado y ojos claros, tomó la palabra sólo para dar las informaciones requeridas sobre su identidad.

Johannes M., casado y padre de un niño, fue detenido en Berlín en agosto, acusado en un primer momento de la muerte de cuatro pacientes.

Las investigaciones revelaron luego otros casos sospechosos, y en abril los fiscales lo acusaron de un total de 15 asesinatos.

“Visitaba a sus pacientes con el pretexto de darles atención médica, y anunció visitas a domicilio teniendo ya la intención de matar”, afirmó el fiscal este lunes.

Un portavoz de la fiscalía dijo a la AFP que aún se están investigando 96 fallecimientos sospechosos, incluyendo la muerte de la suegra de Johannes M.

Aquejada de un cáncer, la madre de su esposa falleció el fin de semana que la pareja fue a visitarla a Polonia a inicios de 2024. Por el momento, Johannes M. no ha confesado los hechos.

“¿Por qué mata la gente?”

Según el diario Die Zeit, Johannes M., apodado “Doctor Muerte” por los medios, presentó en 2013 una tesis doctoral sobre una serie de asesinatos en Fráncfort, que comenzaba con la pregunta: “¿Por qué mata la gente?”.

Los fiscales afirman que en los 15 casos, Johannes M. “administró un anestésico y un relajante muscular a sus pacientes (...) sin su conocimiento o consentimiento”.

El relajante “paralizaba los músculos respiratorios, provocando una parálisis respiratoria y la muerte en cuestión de minutos”.

La fiscalía lo acusa de asesinar a dos pacientes en un mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde, el 8 de julio de 2024.

Los fiscales dicen que no tenía “ningún motivo más allá de matar” y solicitan una pena de cadena perpetua.

El caso recuerda al notorio enfermero alemán Niels Hoegel, quien fue condenado en 2019 a cadena perpetua por el asesinato de 85 pacientes.

Hoegel, considerado el asesino en serie más prolífico de Alemania, asesinó a los pacientes en hospitales con inyecciones letales entre 2000 y 2005. Fue detenido cuando iba a cometer un nuevo asesinato.

