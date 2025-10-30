¿Por qué está prohibido realizar ensayos nucleares? EE. UU. quiere retomarlos

Imagen de referencia. Desde 1945 se han realizado, al menos, 2.058 ensayos nucleares que afectan tanto al ambiente como la salud de la población. Foto: EFE - Laura Fernández Palomo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Donald Trump ordenó el jueves la reanudación por parte de Estados Unidos de ensayos con armas nucleares, interrumpidos desde hace más de 30 años, tras los anuncios de Vladimir Putin sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas rusas. No obstante, cabe destacar que estas pruebas están prohibidas, según el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (PTBT).

¿Por qué se propuso iniciar ensayos con armas nucleares?

El escueto anuncio del presidente de Estados Unidos pareció una declaración de fuerza unos minutos antes de su reunión en Busan, Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping.

También se inscribe en el marco de un endurecimiento de la postura de Trump hacia el Kremlin, en un momento de estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo el jueves que su país necesita realizar estas pruebas atómicas para garantizar que su arsenal “funcione correctamente”.

“Es una parte importante de la seguridad estadounidense”, declaró ante periodistas Vance sin dar detalles de las pruebas, aunque mencionó que la declaración del presidente “habla por sí misma”.

Trump reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar “una actualización y renovación completas de las armas existentes”.

Le podría interesar: Rusia lanza 650 drones y 50 misiles en Ucrania: muertos, heridos y cortes de energía

“Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”, agregó Trump.

Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 4.309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3.700 de Estados Unidos y las 600 de China.

Trump no precisó la naturaleza de las pruebas anunciadas, es decir, si serán ensayos de cabezas nucleares, cosa que Estados Unidos no hace desde 1992, o sistemas capaces de llevar una carga atómica.

En cualquier caso, Washington es signatario desde 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, por lo que cualquier prueba de ojivas constituiría una violación flagrante del mismo.

“Si ellos hacen pruebas, imagino que nosotros también debemos hacerlas”, declaró a bordo del Air Force One. Consultado por las fechas y los lugares de las pruebas, se limitó a responder: “Se anunciará. Tenemos los emplazamientos”.

China defiende la “no proliferación”

Estas declaraciones responden a una serie de anuncios recientes de Putin, quien se felicitó el domingo por el éxito de la prueba final del misil de crucero Burevestnik, que, según él, tiene “un alcance ilimitado” y es capaz de burlar prácticamente todos los sistemas de defensa.

El mandatario ruso informó el miércoles del éxito de la prueba de un “dron submarino” bautizado Poseidón, y compatible con cargas atómicas.

“Ningún otro aparato en el mundo es igual a este en cuanto a velocidad y profundidad” a la que opera, aseguró.

Tras las declaraciones de Trump, Moscú aclaró que se trataba de pruebas de armas capaces de portar una ojiva nuclear, y no de bombas nucleares en sí mismas.

“Con respecto a las pruebas del Poseidón y del Burevestnik, esperamos que el presidente Trump haya sido informado correctamente. Esto no puede considerarse como una prueba nuclear”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Poco antes, China había instado a Estados Unidos a respetar “seriamente” la prohibición de los ensayos nucleares, y a tomar “medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nuclear”.

Le recomendamos: Denuncian a Nestlé y Starbucks por trabajo infantil: exigen respuesta alemana

La prohibición de los ensayos nucleares

En respuesta a las declaraciones del líder estadounidense, un portavoz del secretario general de la ONU pidió no llevar a cabo ensayos nucleares “bajo ninguna circunstancia”.

La razón es que “deben evitarse todas las acciones” que puedan “conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, añadió.

“Los países que poseen armas atómicas realizan ensayos nucleares con una doble finalidad: por un lado, tratan de asegurarse el correcto funcionamiento técnico de sus dispositivos nucleares, y, por otro lado, dar a conocer a la comunidad internacional que poseen esta capacidad científica y militar, lo que les permite reivindicar una posición en la jerarquía geopolítica”, explicó Miguel Campos Robles, con un máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada.

El académico recalcó que “los 2.058 ensayos nucleares realizados desde 1945 han liberado al medio ambiente una considerable cantidad de radionucleidos, provocando un efecto perjudicial en el medio ambiente y en la salud de la población”.

Según el Comité Científico de Naciones Unidas para el estudio de los Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR), el hemisferio norte presenta niveles de contaminación más elevados que el hemisferio sur debido a la mayor concentración de ensayos nucleares realizados en su territorio.

Esto se explica porque Estados Unidos, la Unión Soviética y China llevaron a cabo cerca del 90 % de todas las pruebas atómicas en esta parte del planeta. Mientras que el 10 % restante, efectuado por Reino Unido y Francia, tuvo lugar en el hemisferio sur.

De hecho, Estados Unidos, ha realizado, aproximadamente, 1.032 pruebas nucleares.

Por las fuertes consecuencias que presentan estos ensayos, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (PTBT), fue firmado por EE. UU., la entonces Unión Soviética y el Reino Unido, en 1963.

A este pacto se suma el Tratado de no Proliferación de las Armas Nucleares (NPT), que buscaba garantizar la ausencia total de este arsenal.

Más allá de estos acontecimientos, la retórica nuclear regresó a la diplomacia mundial desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La amenaza del arma definitiva es una de las herramientas recurrentes de Moscú, que ordenó tras el inicio de la guerra “poner las fuerzas de disuasión del ejército ruso en estado de alerta especial de combate”.

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de un descontrol, Trump respondió: “No lo creo. Creo que está bastante bien controlado”.

Pero la semana pasada, la OTAN organizó en Países Bajos un ejercicio para poner a prueba su dispositivo en caso de que algún día se tuviera que utilizar el arma.

Estados Unidos y Rusia siguen vinculados en principio por el tratado de desarme Nuevo START, que limita a cada parte a 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas y prevé un mecanismo de verificaciones, interrumpidas desde hace dos años.

El tratado expira en febrero. Moscú propuso prorrogarlo un año, pero sin mencionar una posible reanudación de las inspecciones de los arsenales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com