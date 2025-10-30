Rusia lanza 650 drones y 50 misiles en Ucrania: muertos, heridos y cortes de energía

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso en una zona residencial de Zaporizhia, sureste de Ucrania, el 30 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE - OLEG MOVCHANIUK

Ucrania denunció un ataque “combinado y complejo” con más de 650 drones y 50 misiles que dejó un muerto, 17 heridos y cortes de energía en varias regiones. Kiev reportó daños en infraestructuras energéticas; Moscú, por su parte, afirmó haber derribado 170 drones ucranianos, mientras continúan los ataques cruzados a instalaciones críticas.

Rusia lanzó más de 650 drones y 50 misiles contra Ucrania, afectando infraestructuras críticas y zonas civiles.

Los ataques dejaron al menos un muerto, 17 heridos, incluidos varios niños, y provocaron cortes de electricidad y agua en varias regiones.

Las ciudades más afectadas incluyen Zaporizhia, Kyiv, Vinnytsia, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipro, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk y Lviv.

Médicos y autoridades ucranianas trabajan en operaciones de rescate y restablecimiento de servicios mientras denuncian terrorismo energético ruso.

Rusia afirma haber derribado 170 drones ucranianos, mientras Kiev intensifica ataques contra refinerías e infraestructuras energéticas rusas.

Los bombardeos rusos durante la noche del miércoles dejaron un muerto, 17 heridos —entre ellos varios niños— y provocaron cortes de energía de emergencia en todo el país, informaron las autoridades ucranianas este jueves.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que Rusia lanzó más de 650 drones y más de 50 misiles contra Ucrania durante la noche, en ataques que alcanzaron infraestructuras energéticas y zonas civiles.

Zelenski afirmó en X que “continúan las operaciones de emergencia y rescate” tras un ataque “combinado y complejo” de anoche. Indicó que “muchos fueron derribados, pero lamentablemente hubo impactos”, con viviendas dañadas en Zaporizhia, un dormitorio destruido y “decenas de heridos, entre ellos cinco niños”, además de “dos fallecidos”.

Además, dijo confiar en que Estados Unidos, Europa y el G7 “no ignoren la intención de Moscú de destruirlo todo” y pidió “nuevas medidas” para incrementar la presión sobre la industria petrolera y gasística rusa, su sistema financiero y, mediante sanciones secundarias, sobre quienes financian la guerra.

Añadió que también hubo ataques contra infraestructuras energéticas y población civil en Vinnytsia, Kyiv, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipro, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk y Lviv, y pidió “redoblar todos los esfuerzos” para restablecer cuanto antes la electricidad y el agua.

La compañía DTEK, el mayor proveedor privado de energía de Ucrania, señaló que varias plantas eléctricas resultaron dañadas en distintas regiones, sin ofrecer más detalles.

En la región occidental de Leópolis (Lviv), fronteriza con Polonia —miembro de la OTAN y la Unión Europea—, el gobernador regional indicó que dos instalaciones energéticas fueron alcanzadas.

“Rusia continúa su terrorismo energético sistemático, atacando la vida, la dignidad y el calor de los ucranianos en vísperas del invierno”, escribió en redes sociales la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

El Kremlin ha atacado la infraestructura eléctrica ucraniana cada invierno desde la invasión de 2022, obligando a Kiev a imponer restricciones al consumo e importar energía del extranjero.

En el sureste, en Zaporizhia, el jefe de la administración militar regional informó de una persona muerta y 17 heridas, entre ellas seis niños, según el gobernador Iván Fedorov.

Las autoridades difundieron imágenes de un edificio residencial de la era soviética con varios pisos derrumbados tras los ataques.

En la región de Vínnytsia, cerca de la capital, otras cuatro personas resultaron heridas, mientras periodistas de la AFP escucharon el zumbido de drones rusos sobre Kiev.

El ministerio de Energía señaló que un “número significativo de consumidores” quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques, sin ofrecer cifras. En algunas regiones también se interrumpieron los servicios de agua y calefacción.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 170 drones ucranianos durante la noche, incluidos 48 en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y nueve en la región de Moscú, de los cuales seis se dirigían a la capital.

Ucrania ha intensificado sus propios ataques contra refinerías de petróleo e infraestructuras energéticas rusas.

El presidente estadounidense Donald Trump intenta desde enero, tras su regreso a la Casa Blanca, impulsar un acuerdo de paz, aunque las negociaciones no han mostrado avances significativos.

