“Falla técnica” impide conocer resultados en Honduras: la empresa del conteo es colombiana

La transmisión de resultados preliminares de las elecciones en Honduras se detuvo el lunes a raíz de una “falla técnica”, según la explicación de Cosette López Osorio, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien habló de “una caída en dos ocasiones”.

La primera de las fallas paralizó el conteo por siete horas entre la noche del 30 de noviembre y la madrugada posterior. El segundo paró el conteo desde el medio día del lunes 1 de diciembre.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, la consejera aclaró que “no existió ninguna decisión” sobre la detención de la transmisión de votos, sino “literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación”.

La empresa colombiana Grupo ADS, responsable del sistema rápido de conteo de votos, TREP, informó en la noche del lunes de dos intentos de hackeo, debido a un inusual incremento en el volumen de solicitudes para ingresar a las actas.

Aunque la empresa calculó que arreglaría la contingencia en la mañana de este martes, Ana Paola Hall, otra consejera del CNE, informó en la tarde del lunes de la finalización del TREP, diseñado para informar en poco tiempo de los resultados preliminares.

En consecuencia, las cerca de 8.200 actas que no fueron escaneadas, y las que están llegando a la capital desde todos los rincones del país deberán ser contadas físicamente en el Centro Logístico Electoral, en un escrutinio especial y, después, en el conteo general.

El artículo 204 de la ley electoral, que regula la figura del empate en comicios, contempla la realización de un escrutinio especial en el que se contarán minuciosamente las actas en poder de todos los partidos.

Veedores de las formaciones políticas y observadores independientes estarán presente en esta etapa, pero no se harán públicas actualizaciones regulares.

El CNE tiene 30 días para procesar todas las actas y presentar resultados definitivos, por lo que la incertidumbre podría rondar en Honduras por semanas.

La fotografía ha permanecido congelada desde el lunes, con el 57 % de las actas escrutadas y un empate técnico entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, los candidatos que lideran el conteo de votos.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, expresó Hall ante reclamos por la suspensión del TREP.

Jessica Sánchez, del Observatorio Político de Grupo Sociedad Civil de Honduras, aseguró a France 24 que “es común” que los resultados tarden en llegar, aunque resaltó que puede ser un hecho conflictivo en medio del contexto “crítico, marcado de mucha desconfianza” que se ha respirado en estas elecciones.

Sánchez definió las votaciones del domingo como “un proceso muy pacífico, una fiesta electoral”.

“Puede que invoquen el tema del fraude, pero el pueblo ha hablado muy claramente”, zanjó.

Empate técnico

Con el 57,03 % de los votos escrutados, existe un empate técnico entre el conservador Nasry Asfura —por quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió votar–, con el 39,91 % de los sufragios; y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con el 39,89 %.

No obstante, ambos candidatos se atribuyen la ventaja con base en el conteo propio de las actas electorales a las que, por ley, tienen acceso.

Salvador Nasralla incluso compartió el lunes una proyección propia que le daba la ventaja sobre Asfura, con el 40 % de los votos, “con datos actualizados a las 10:27 de la noche”, según escribió.

Cosette López Osorio, del CNE, confesó el lunes que, tras la cadena de fallas técnicas, los partidos políticos tuvieron más información sobre las actas que la propia autoridad electoral, debido a que el servidor que experimentó el fallo es el del CNE. “Ellos tienen más actas ya en su poder, que les permiten proyectar más adelante de lo que hoy puede proyectar el CNE”, subrayó.

“La ley electoral prevé que todos los partidos políticos tienen idéntico derecho a una interconexión directa con nuestros servidores. Es decir, ellos reciben los datos en crudo, igual que nosotros. Ahora, lo que sí es pertinente aclarar es que nosotros hacemos validaciones importantes según la ley. A veces los partidos políticos suman actas que tienen inconsistencias”, agregó López.

Trump amenaza con “un infierno que pagar” si se alteran resultados

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de posibles “consecuencias” si Honduras “altera” los resultados de las elecciones presidenciales. En una publicación en su plataforma Truth Social, el republicano urgió a las autoridades electorales a reanudar el conteo de votos.

“Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá infierno que pagar!”, escribió, sin pruebas, el líder de la Casa Blanca.

La Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa matizó las palabras de Trump con una publicación en X en la que pedía “paciencia”.

“Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización”, exhortó la sede diplomática. Asfura recibió en campaña el respaldo explícito de Donald Trump, quien lo describe como “el hombre que defiende la democracia”.

A su vez, el hondureño agradeció al líder republicano, con quien afirmó que trabajaría “para luchar contra los narcocomunistas”, en un momento en que Washington se encuentra ejecutando el mayor despliegue naval en la región desde la Guerra Fría, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico.

