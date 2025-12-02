Trump libera al “narcopresidente” de Honduras: Juan Orlando Hernández sale de prisión

Fotografía de archivo del 24 de julio de 2014 del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue liberado tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, pese a cumplir una condena de 45 años por narcotráfico.

“El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Esta controvertida decisión del presidente fue anunciada el 28 de noviembre en Truth Social, se produjo días antes de las elecciones en Honduras y coincide con el respaldo de Trump al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del mismo partido que Hernández.

De hecho, Trump acusó a Honduras de intentar “alterar los resultados” electorales en medio del empate técnico entre Nasry “Tito” Asfura (su respaldado) y Salvador Nasralla, exigiendo un conteo completo de votos.

El expresidente fue extraditado en 2022 y fue hallado culpable de conspirar para enviar más de 500 toneladas de cocaína a EE.UU., recibiendo fondos de “El Chapo” Guzmán, según The New York Times.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, celebró su libertad en X.

“¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”, publicó.

