Precio visa para EE. UU.: así funciona la nueva tarifa y cuándo puede pedir reembolso

Incertidumbre en ciudadanos colombianos solicitantes de visa de Estados Unidos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Desde este miércoles, 1º de octubre de 2025, solicitar una visa americana de no inmigrante será más costoso para los colombianos y ciudadanos de todo el mundo. Esto se debe a la entrada en vigor de la Visa Integrity Fee, una tarifa aprobada bajo la ley One Big Beautiful Bill Act (Gran y Hermosa Ley de Impuestos), impulsada por el presidente Donald Trump y ratificada por el Congreso estadounidense en junio de este año.

La medida busca, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), garantizar un cumplimiento más estricto de las leyes de inmigración. Sin embargo, ha generado dudas sobre su obligatoriedad, su costo final y, especialmente, sobre si es posible recuperar ese dinero una vez se cumpla el viaje. Le explicamos todo lo que tiene que saber sobre este proceso.

¿De cuánto es el nuevo costo de la visa americana para colombianos?

La nueva tarifa tiene un valor de 250 dólares adicionales al precio habitual del trámite consular. En la práctica, esto significa que una visa de turista o negocios (B1/B2), la más común que antes costaba alrededor de 185 dólares, ahora tendrá un costo cercano a los 435 dólares (cerca de unos 1,7 millones de pesos colombianos).

El incremento afecta principalmente a las visas de no inmigrante, entre ellas:

B1/B2 (turismo y negocios).

F y M (estudiantes y formación vocacional).

J (intercambio cultural).

H, L, O, P, Q y R (trabajo temporal y actividades especializadas).

En el caso de las visas de trabajo profesional H-21B, los empleadores deben pagar una tarifa aún más alta: 100.000 dólares, valor que no es reembolsable.

¿Por qué se implementa esta tarifa?

De acuerdo con el DHS, el objetivo de la Visa Integrity Fee es incentivar que los viajeros cumplan estrictamente las condiciones de su visado: regresar dentro del tiempo autorizado, no trabajar sin permiso y mantener un historial migratorio limpio.

En palabras simples, el gobierno estadounidense busca usar la tarifa como una especie de “depósito de garantía”: quien cumpla con las normas puede recuperarlo, y quien las infrinja pierde ese derecho.

¿Por qué se habla de reembolso?

La duda más común entre solicitantes es si los 250 dólares son recuperables. El abogado especialista en asuntos migratorios de EE. UU., Carlos Olarte, explicó en entrevista con Caracol Radio que sí existe esa posibilidad, aunque bajo condiciones muy claras.

Según Olarte, los solicitantes que respeten todas las reglas migratorias podrán solicitar la devolución de la tarifa. Esto incluye, por ejemplo, a un turista con visa B2 que viaja, no trabaja ilegalmente y regresa dentro del tiempo autorizado.

Por el contrario, quienes incumplan alguna norma perderán automáticamente el derecho al reembolso.

El Departamento de Seguridad Nacional estableció así tres condiciones principales para recuperar el dinero:

No exceder el tiempo de estadía autorizado en la visa otorgada. No trabajar de manera ilegal durante la estancia en Estados Unidos. Salir del país dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del permiso o, en su defecto, haber solicitado a tiempo una prórroga o cambio de estatus dentro del marco legal.

Si se infringe cualquiera de estos puntos, la tarifa se pierde en su totalidad. Es decir, no podrá pedir reembolso.

¿Cómo solicitar la devolución?

El proceso de reembolso aún no ha sido detallado en su totalidad por las autoridades, pero se espera que se realice a través de las plataformas oficiales del Departamento de Estado o las embajadas de EE. UU. en cada país. Sin embargo, se entiende que cada solicitante deberá demostrar, con registros de viaje y estatus migratorio, que cumplió las condiciones.

Un golpe al bolsillo de los solicitantes de visa

Aunque el gobierno estadounidense defiende la medida como un mecanismo para fortalecer el control migratorio, el incremento del 135 % en el costo de la visa representa un desafío para miles de colombianos y latinoamericanos que buscan viajar a Estados Unidos.

Para quienes cumplen las reglas, el reembolso será un alivio eventual. Sin embargo, en la práctica, todos los solicitantes deberán asumir primero el gasto completo y esperar al final del proceso para saber si recuperan parte de su dinero.

¿Tiene más dudas sobre el proceso de visa americana para colombianos? Por favor, déjelas en los comentarios. Los leemos: ¿qué piensan de este nuevo cambio?

