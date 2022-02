Prensa amordazada: ¿por qué en Rusia, China y México silencian a sus periodistas?

En México existe un mecanismo de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, actualmente este organismo no puede proteger a todos los periodistas amenazados debido a la gran cantidad de casos.

El 2022 en pocos días se ha convertido en un año gris para la prensa de México y varios lugares del mundo. Hasta la fecha, ya son seis los periodistas asesinados en este país en lo que va del año.

La semana pasada otro periodista se unió a la lamentable lista. Esta vez fue en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Su nombre era Heber López Vázquez y era el director del sitio Noticias Web en donde investigaba casos de corrupción. El periodista recibió cinco balazos cuando se encontraba en su estudio de grabación, en compañía de su hijo.

Hasta el momento, dos sospechosos han sido detenidos por la policía, de acuerdo con las declaraciones otorgadas al canal de noticias Milenio, por el fiscal estatal, Arturo Calvo, quien explicó que “aunque tenemos a los autores materiales, no descartamos ninguna línea de investigación que nos pueda dar o llevar con los autores intelectuales”.

Otra entre los periodistas asesinados fue Lourdes Maldonado López, quien murió el pasado 23 de enero, tras recibir varios impactos de bala cuando salía de su casa. Maldonado contaba con un esquema de seguridad, desde hace un año, que la acompañaba cuando llegaba y salía de su casa. Sin embargo, cuando le dispararon ella estaba en su carro, al frente de su hogar y, según una fuente entrevistada por la Deutsche Welle, esa noche no hubo policías.

Hasta ahora, han arrestado a tres hombres presuntamente involucrados en su asesinato. De acuerdo con el delegado federal de Baja California, Jesús Ruiz Uribe, “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en poner freno y dar ejemplo en Baja California en el tema del asesinato de la periodista… absolutamente todas las personas con las que tuvo un conflicto vecinal, un conflicto personal, un conflicto laboral, un conflicto emocional, todo tendrá que entrar en la investigación”, aseveró el vocero a San Diego Tribune. El mismo día de esta declaración, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, asignó un fiscal especial para investigar los asesinatos.

Desafortunadamente, la muerte de periodistas en este país no es nada nuevo; es algo recurrente en represalia por su labor. El año pasado México fue el país en donde más asesinaron a periodistas, con un total de nueve, de acuerdo con el Consorcio para la Protección de Periodistas, lo que lo convirtió, junto con India y Afganistán, en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De hecho, en 2021 el país presentó 35.000 asesinatos en total. Solo en Tijuana se registraron casi dos mil. De acuerdo con el grupo de derechos humanos Articulo 19, desde el inicio de este siglo, ha habido 148 reporteros asesinados en este país. Adicionalmente, México es uno de los seis países que presentan mayor impunidad ante los homicidios de periodistas.

El Gobierno mexicano reconoce esa impunidad. Según The Chicago Tribune, el subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, indicó que más del 90 % de los asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos siguen sin resolverse. Según sus declaraciones, cuando sí se ha podido identificar a los culpables, casi la mitad han sido funcionarios locales.

La inseguridad no es el único problema que enfrentan los periodistas en el país, también tienen que encarar los bajos salarios que les ofrecen. La lucha por unas mejores condiciones laborales no le era desconocida a Maldonado, quien interpuso una demanda en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ya que este también era dueño de un medio de comunicación. De acuerdo con Maldonado, el medio de comunicación de Bonilla la despidió de forma injustificada, así que ella los demandó pidiendo salarios adeudados. Días antes de ser asesinada, el dictamen falló a su favor.

Vea también: Madre de Biden, ‘antibritánica’, se negó a dormir en cama usada por Isabel II

Los asesinatos de periodistas han causado indignación en el país y dentro del gremio periodístico. De hecho, varios periodistas han salido a las calles a protestar y a realizar vigilias por los asesinatos de sus colegas y la impunidad que rodea estos hechos. Pero, pese a la persecución sistemática que enfrentan los periodistas en México, el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una actitud agresiva y ha criticado y atacado a la prensa, resalta el New York Times. De hecho, durante sus conferencias semanales, el presidente inventó un segmento llamado “quién es quién en las mentiras de la semana”, en el el cual revelaba las presuntas falsedades que se publicaban en los medios de comunicación.

No obstante, ante los recientes asesinatos a periodistas el presidente mexicano prometió una investigación exhaustiva. Durante una rueda de prensa indicó que “nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos”.

Además de Maldonado y López Vázquez, los otros periodistas que han fallecido hasta la fecha son Margarito Martínez, quien fue asesinado en Tijuana a balazos cuando iba a trabajar; José Luis Gamboa, a quien mataron el 10 de enero en el estado de Veracruz; Roberto Toledo asesinado en el estado de Michoacán y Marcos Solís Islas, quien también fue asesinado en el estado de Tijuana, hace más de una semana.

En México existe un mecanismo de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos, esta organización apoya a 496 periodistas. Sin embargo, el organismo no puede proteger a todos los periodistas amenazados, debido a la gran cantidad que se presenta. En el estado de Baja California, después del cambio de gobernador, esta organización dejó de operar y apenas va a ser restablecida.

Libertad de prensa en Rusia

Rusia no es un país que se reconozca por su libertad de prensa. De hecho, de acuerdo con la organización protectora de los derechos humanos Human Rights Watch, en un reporte emitido el año pasado, este país ha estado “cerrando la libertad de prensa”.

Asimismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), el acoso en el país solo ha incrementado desde que el líder opositor ruso Alexei Nalvalny volvió a la escena política. El reporte apunta a que cada vez que un periodista intenta cubrir algún evento relacionado con Nalvany, sufren de ataques que en ocasiones son violentos.

Añade RSF que los canales de televisión, por ejemplo, inundan a los televidentes con propaganda y quienes se atrevan a cuestionar el poder en el ejercicio de su labor, sufren a causa de leyes ambiguas y selectivas que los llevan a las cárceles. Los periodistas son tildados de “agentes extranjeros”, una frase que se usa de forma despectiva para desacreditar a la prensa.

Le sugerimos: Francia y el “renacimiento” de la energía nuclear con 14 nuevos reactores en 2050

Por otro lado, en Crimea y Chechenia poca información es publicada y los periodistas que intentan obtener información son amenazados. Eso sucedió recientemente con la periodista Elena Milashina, quien huyó del país. Milashina trabajaba para el periódico independiente Novaya Gazeta y fue amenazada por el líder checheno Ramzan Kadyrov.

Kadyrov mediante Telegram acusó a Milashina de ser una terrorista. Además, pidió su captura y la culpó de lucrarse de los chechenos y del país. Adicionalmente, declaró que las autoridades siempre “destruían terroristas y sus cómplices, y lo seguirán haciendo en el futuro”, de acuerdo con el Consorcio de Protección para Periodistas.

Esta amenaza no es la primera que recibe Milashina ni es la primera vez que le toca huir de su país. La periodista anteriormente trabajaba con el Consorcio de Protección para Periodistas como corresponsal en Rusia y en 2017 y 2020 recibió amenazas de los líderes chechenos.

Libertad de prensa en China

Por su lado, el Gobierno de China ha estado amenazando a los periodistas extranjeros que se encuentran en el país. De acuerdo con The Guardian, el acoso ha sido tan intenso que seis periodistas dejaron el país recientemente.

La forma de acoso varía, según las denuncias, puede ir desde matoneo por internet, hasta agresiones físicas, jaqueo de cuentas, la negación de visas y el acoso por medio de la vías legales de parte de las fuentes. Esto es alarmante para algunos periodistas ya que a aquellas personas que se encuentren en procesos legales en el país les pueden prohibir la salida de China.

De acuerdo con un reporte emitido por el Club de Corresponsales Extranjeros de China, el 62 % de los periodistas encuestados indicó que no han podido desempeñar su trabajo porque fue obstruido por las autoridades de este país. Además, el 12% de los periodistas fueron “maltratados o sujetos a otras formas de fuerza física” mientras trabajaban.

Hoy en día muchos periodistas que cubren China se encuentran fuera del país, en parte gracias a la expulsión de periodistas durante el 2020 y 2021, y actualmente están ubicados en países como: Singapur, Australia e Inglaterra. Pese a que China accedió a facilitar las gestiones de visa para los periodistas extranjeros, el Gobierno aún no las ha procesado. De hecho, según The Guardian, el 46 % de los periodistas encuestados por el Club de Corresponsales Extranjeros explicó que en sus oficinas en China no hay suficiente personal porque no han podido traer suficientes periodistas al país.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.