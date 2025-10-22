Presunto intento de envenenamiento contra el presidente Noboa de Ecuador

Después de un regalo, se sospecha intento de envenenamiento contra Daniel Noboa. Foto: AFP - EVARISTO SA

Durante una visita oficial del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para entregar beneficios a productores agropecuarios, se presentó una situación alarmante. Una emprendedora dio al equipo de protocolo del mandatario ocho productos artesanales como obsequio, de los cuales tres contenían químicos letales, según informó el medio El Comercio.

De acuerdo con el informe de la Casa Militar Presidencial, el paquete entregado el 17 de octubre contenía cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, catalogados por el Grupo de Seguridad Técnica como “compuestos nocivos y potencialmente letales para la salud humana”.

Los productos implicados fueron una mermelada de tamarindo, una mistela de cacao y una mermelada de chocolate.

Este incidente se ha interpretado como un posible intento de envenenamiento, en un contexto ya tenso, pues a comienzos de octubre Noboa sufrió un atentado cuando su caravana fue atacada por manifestantes indígenas.

En ese momento, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que alrededor de 500 personas lanzaron piedras al vehículo presidencial, que además presentaba “signos de bala”.

Tras el episodio, cinco personas fueron detenidas por actos que el gobierno calificó como “terrorismo” e “intento de asesinato”.

Estos ataques se enmarcan en un contexto de protestas lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha expresado su descontento con el gobierno de Noboa, acusando a las autoridades de emplear una fuerza excesiva, que ya ha dejado víctimas mortales en las movilizaciones.

La tensión política y social en el país sudamericano sigue en aumento, con opiniones enfrentadas sobre el uso de la represión y la legitimidad de las demandas indígenas.

