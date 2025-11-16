Primera lancha destruida por EE. UU. la operación “Lanza del sur”, esta vez en el Pacífico

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @SecWar del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un nuevo ataque contra "un buque". Foto: EFE - @SecWar

Estados Unidos anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres a bordo a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad.

El ataque se produjo el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

“El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, informó en redes el Comando Sur del Ejército estadounidense.

“Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, agrega el comunicado, que no detalla las nacionalidades de las víctimas.

Este domingo llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, operativos en los que han muerto de forma extrajudicial más de setenta individuos.

