Profesores de Tennessee, en EE. UU., podrán portar armas: proyecto de ley

Manifestantes con pancartas "Protect Kids not Guns" asisten a una manifestación "Save our Students" cerca del Capitolio de los Estados Unidos, Washington, DC, EE.UU., 17 de abril de 2023. Foto: EFE - WILL OLIVER

Los legisladores de Tennessee aprobaron este martes un proyecto de ley para permitir que los maestros y otros miembros del personal escolar porten en las aulas armas de fuego.

La medida, si se convierte en ley, requeriría que quienes porten armas reciban una capacitación de 40 horas y cuenten con la aprobación de los funcionarios escolares.

No obstante, los padres de los alumnos y la mayoría de los demás empleados de la escuela no serían notificados.

El proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado estatal, pasará ahora al gobernador Bill Lee, un republicano, para su firma. Lee puede vetarlo, firmarlo o esperar 10 días, tras lo cual se convertiría en ley.

La medida ha sufrido la crítica de muchos políticos demócratas y algunos republicanos.

“Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más y más armas en las escuelas”, dijo el senador estatal demócrata London Lamar, según The New York Times durante un debate este mes.

Por su parte, el senador estatal republicano Ken Yager apuntó que esta medida no busca “disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente”.

Otros estados del país han tomado medidas similares después de sufrir tiroteos escolares con múltiples víctimas

