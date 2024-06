“Puedo hacer este trabajo; sé cómo hacer las cosas”: Biden reaparece tras el debate

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla a la multitud durante un acto de campaña en Carolina del Norte, Estados Unidos. Foto: EFE - STAN GILLILAND

“Puedo hacer este trabajo”, dijo Joe Biden durante un mitin de campaña después del debate contra su contrincante, el republicano Donald Trump, que sembró pánico entre los demócratas.

“Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, dijo Biden en Carolina del Norte, este de Estados Unidos.

“Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego”, añadió el presidente estadounidense, que afirma tener “la intención de ganar” en este reñido estado del sudeste del país.

“Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar”, añadió. No prevé por lo tanto retirar su candidatura.

El demócrata recibió un fuerte apoyo del expresidente Barack Obama, quien sigue siendo una de las voces más respetadas del Partido Demócrata. “Las noches de debates malos ocurren”, dijo.

Incluso Trump aseguró en un mitin que no cree que su rival tire la toalla “porque le va mejor en las encuestas que cualquiera de los demócratas de los que están hablando” para sustituirlo.

Biden, de 81 años, titubeó y dejó las frases inacabadas ante millones de telespectadores.

En Raleigh, al contrario de la víspera, contó con la ayuda de un teleprónter, un aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

Repitió lo que dijo en el debate, pero esta vez con brío, ante un público entregado que gritaba “¡Cuatro años más!”. Elogió su trayectoria e ideas frente a un Donald Trump que no para de mentir, dijo.

Donald Trump “es por sí solo una ola de crímenes”, opinó sobre el primer expresidente estadounidense condenado y procesado penalmente en varios casos.

Pánico

Los medios de comunicación estadounidenses sostienen que el debate provocó “pánico” entre los demócratas, cuatro meses antes de las elecciones y aproximadamente seis semanas antes de la convención que debería nominar formalmente a un candidato.

Después de Carolina del Norte, Joe Biden irá a Nueva York para asistir a una ceremonia que conmemora una de las primeras movilizaciones LGTB en Estados Unidos, en junio de 1969, y a un encuentro con los donantes.

El sábado recaudará fondos en la elegante zona turística de Hamptons, una oportunidad también para tomar el pulso de su apoyo financiero, en una carrera electoral extremadamente costosa.

La propia vicepresidenta Kamala Harris reconoció que Joe Biden había tenido un comienzo “lento”, pero consideró que había terminado “fuerte” contra un oponente que multiplicaba las afirmaciones falsas o engañosas.

La demócrata de 59 años está de campaña en Nevada (oeste). Su nombre figura en la lista de quienes podrían sustituir a Joe Biden en el caso de que se retire antes de noviembre, junto al de algunos destacados gobernadores demócratas, como Gavin Newsom, de California, o Gretchen Whitmer, de Michigan.

