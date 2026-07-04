Putin envía un cálido mensaje a Trump por el 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

Así fue el saludo entre Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska). Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

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Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, este 4 de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje amistoso a su homólogo estadounidense Donald Trump. En el mensaje se dirigió a Trump primero como “estimado señor presidente” y, a continuación, como “estimado Donald”.

“La firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos no solo marcó el inicio de la existencia de su nación, sino que también constituyó un hito fundamental en la historia mundial”, escribió Putin en una carta publicada a través de un canal oficial del Kremlin.

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Añadió que en su momento Rusia apoyó a los colonos estadounidenses en la lucha contra la corona británica.

Putin destacó los 250 años de relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos y evocó algunos de los principales hitos de esa relación, entre ellos la cooperación durante las dos guerras mundiales. También resaltó el papel conjunto que, según afirmó, contribuyó a liberar al mundo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con información de Europa Press.

Pese a las tensiones que han marcado la relación entre Rusia y Estados Unidos, Putin envió un mensaje amistoso en el que expresó su confianza en construir una relación “constructiva y mutuamente beneficiosa” “para nuestros pueblos y también para toda la comunidad internacional”.

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La Embajada de Rusia en Washington afirmó que Moscú y Washington no mantienen diferencias ideológicas fundamentales. También sostuvo que ambos mandatarios mantienen una buena relación personal.

Según la representación diplomática, Putin y Trump comparten posiciones sobre la defensa de los valores familiares y religiosos, la soberanía de los Estados y una visión crítica del modelo liberal global predominante en buena parte de Europa.

El mensaje enviado por Vladimir Putin destacó por su tono poco habitual en el ámbito diplomático. En lugar de recurrir al tratamiento formal que suele emplearse en las comunicaciones oficiales, el mandatario utilizó la forma rusa de “tú”, una expresión reservada para personas con las que existe una relación de mayor cercanía o confianza, según analizó CNN.

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