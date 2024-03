¿Qué significa que expulsen a un embajador y cuáles son sus consecuencias?

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Archivo

La crisis diplomática entre Argentina y Colombia continúa escalando. El miércoles en la noche, la Cancillería colombiana tomó la decisión de expulsar a funcionarios de la Embajada de Argentina en Bogotá, luego de que se reveló un nuevo ataque del presidente de ese país, Javier Milei, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Sin embargo, todavía no se ha precisado qué funcionarios serían expulsados y qué alcance tiene esta decisión.

¿Qué provocó la crisis entre Colombia y Argentina?

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a alimentar la tensión con el gobierno de Colombia al calificar al presidente de este país, Gustavo Petro, como un “asesino terrorista”.

En enero, el mandatario ultraderechista argentino ya había llamado a Petro un “comunista asesino que está hundiendo (al país)”, en un episodio que terminó con un llamado a consultas al embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero.

Las más recientes declaraciones de Milei sobre Petro quedaron plasmadas en una entrevista que hizo el periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, y que será transmitida por dicho canal el próximo 31 de marzo.

“Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, dice Milei en la entrevista aún no publicada.

Las relaciones entre Petro y Milei nunca han estado bien. Desde que llegó a la Casa Rosada, el líder de La Libertad Avanza dejó ver su molestia por el apoyo del presidente colombiano al candidato peronista Sergio Massa durante la campaña por la presidencia.

¿Qué significa que expulsen a un embajador?

Este tipo de situaciones son más comunes de lo que se cree. En primer lugar, tenemos que entender las dimensiones de esta medida: se trata de una de las formas que tiene un gobierno de expresar protesta ante las decisiones u acciones de otro país. En este caso, la protesta es contra las declaraciones de Milei.

Roberto Papini y Gaetano Cortese, especialistas en asuntos sobre diplomacia a nivel global, recuerdan en su libro La ruptura de las relaciones diplomáticas y sus consecuencias que “desde la Segunda Guerra Mundial, la ruptura y la suspensión de relaciones diplomáticas son cada vez más frecuentes debido a que los Estados recurren cada vez menos a la guerra”, según cita la DW.

Y en el caso de Latinoamérica, estas expulsiones y crisis diplomáticas se han presentado principalmente por rivalidades ideológicas, según recogió Víctor Mijares, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Los Andes, en la DW. Mijares resalta que esta decisión de expulsar un embajador no necesariamente conduce a una ruptura de relaciones, pero sí reconfigura el escenario bilateral entre ambos países.

Antes de la expulsión de un embajador hay una serie de pasos previos. El país que busca presentar la protesta convoca a su embajador a consultas. Este es un acto diplomático que se ha visto con frecuencia y que significa que los mecanismos para el diálogo ya han sido explorados y no han resuelto la crisis.

De hecho, Colombia ya adelantó este paso en enero con la llamada al embajador Romero, luego de las primeras declaraciones de Milei contra Petro en las que le llamó “asesino comunista”. El gobierno también puede convocar al embajador del país que causó la ofensa para pedirle explicaciones.

Luego de estos pasos previos, y si la crisis no se ha desescalado o se presenta una nueva acción crítica —como en el caso actual de Colombia—, se ordena la salida de funcionarios de rango inferior de la misión diplomática del país con el que se presenta el problema. Colombia podría encontrarse en este punto. El comunicado de la Cancillería colombiana no es suficientemente claro y no especifica si el gobierno ha decidido la expulsión del embajador argentino, Gustavo Dzugala, o de funcionarios de rango inferior a este.

Si la crisis continúa luego de la expulsión de diplomáticos de rango inferior al embajador, un gobierno puede decidir expulsar al embajador de la misión diplomática del país con el que se tiene el enfrentamiento. Se debe tener en cuenta que esto no significa la ruptura oficial de relaciones: los consulados y la embajada continúan trabajando por el bien de los ciudadanos extranjeros del país que mantiene la misión diplomática en territorio extranjero.

La expulsión del embajador podría impactar las relaciones diplomáticas y llevar a una suspensión de los contactos bilaterales entre ambos países, si es que el país cuyo embajador ha sido expulsado decide tomar medidas recíprocas. Las relaciones comerciales y culturales de ambos países sufrirían un enorme impacto.

Para 2022, Colombia exportó unos US$429 millones a Argentina, un monto considerable que se concentró en productos como el carbón. Sin embargo, el principal impacto puede sentirse en las comunidades migrantes. Se estima que para 2020 se encontraban en suelo colombiano cerca de unos 6.000 argentinos, mientras que se han registrado al menos 111.969 colombianos en Argentina.

