¿Qué significa que Lula no arreste a Vladimir Putin si va a Brasil?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, sucesor de la próxima cumbre del G20, intervino este lunes en una rueda de prensa al término de las reuniones de líderes del G20 de Nueva Delhi. Foto: EFE - Mikaela Viqueira

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso, Vladimir Putin, si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro, y aseguró que la decisión corresponde a la justicia.

📝 Sugerimos: OIM: desapariciones y muertes de migrantes en América llegaron a 1.457 en 2022

“No sé si la justicia brasileña lo va a detener, es la justicia la que va a decidir, no es el gobierno”, declaró Lula en conferencia de prensa un día después de la conclusión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.

El porqué de las críticas

El fin de semana en una entrevista con una televisión india, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI). La Corte lo acusa de la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, Rusia ha negado que las Fuerzas Armadas hayan cometido crímenes de guerra.

Lula cuestionó la participación de Brasil en la CPI cuando otros grandes países no son signatarios del Estatuto de Roma, que le dio origen. “Tenemos que estudiar mucho eso de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es firmante, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar un acuerdo que Estados Unidos no acepta?”, cuestionó.

📌Le puede interesar: Kim Jong-un en Rusia: ¿qué tiene para ofrecerle a Putin y viceversa?

Según el líder brasileño, “los países emergentes son firmantes de cosas que los perjudican. Lo voy a pensar bien”. “No estoy diciendo que voy a salir de un tribunal. Solo quiero saber por qué Brasil es signatario, pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es”, declaró.

Según Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo, los comentarios de Lula fueron “perjudiciales e innecesarios”, que lo hicieron ver como “inexperto e ignorante”. Hace un mes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había criticado las propuestas de Lula para la salida del conflicto con Rusia y afirmó que Lula no tendría que estar de acuerdo con lo que dijera Putin.

📰 También recomendamos: Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro continúa censurando a la oposición

En todo caso, el dirigente brasileño dijo esperar que, para cuando Brasil acoja la cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado.

“Estoy haciendo fuerza para que cuando se haga el G20 en Brasil la guerra haya terminado, que el pueblo ucraniano haya vuelto a casa, que haya comenzado la reconstrucción, que la producción de alimentos haya vuelto a normal. Eso es lo que deseo”, expresó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.