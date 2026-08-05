Quién era César Gastélum, el influencer asesinado durante una transmisión en vivo en México

César Gastélum, conocido como "Cesarín", el influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa (México). Foto: tomada de la cuenta de X de @Dexerto. Foto: Redes sociales

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César Gastélum, un creador de contenido mexicano, fue asesinado este martes por dos hombres que se movilizaban en motocicleta en el sector Tres Ríos, al oriente de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México.

Momentos antes del ataque, Gastélum realizaba una transmisión en vivo desde un establecimiento de comida. Al percatarse de la presencia de los dos hombres en la motocicleta, dijo: “No, no, esos chavalos me dan miedo”. Segundos después, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

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De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Gastélum se encontraba acompañado por al menos tres personas cuando los agresores llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta Honda. Ambos vestían pantalón de mezclilla; uno llevaba una camiseta gris y el otro una negra. Además, portaban cascos de motociclista, uno de color naranja y el otro de tono oscuro, lo que dificultó su identificación.

Tras el ataque, el creador de contenido se desplomó dentro del establecimiento y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

César Gastélum, conocido como “Cesarín”, era un influencer originario de Culiacán que había ganado gran popularidad en redes sociales gracias a sus sketches de humor, transmisiones en vivo y videos sobre su vida cotidiana. Al momento de su muerte contaba con 577.000 seguidores en TikTok, 116.000 en Instagram y más de 16.000 suscriptores en YouTube. En TikTok, además, acumulaba más de 22 millones de “me gusta”.

El Gabinete de Seguridad Federal de México informó que investiga si el crimen pudo estar relacionado con publicaciones en redes sociales en las que Gastélum hacía referencia a una facción de un grupo delictivo. Su asesinato se suma a una lista de al menos diez creadores de contenido asesinados en Sinaloa.

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Desde que comenzó la disputa entre grupos del crimen organizado en ese estado, al menos ocho creadores de contenido e influencers han sido asesinados, según un recuento de los casos registrados durante este periodo de violencia citados por El Sol de Sinaloa. El homicidio de Gastélum vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan algunas figuras con alta exposición pública en una de las regiones más golpeadas por la violencia del narcotráfico.

Su muerte también guarda paralelismos con el asesinato de la influencer de belleza Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025. La joven fue baleada mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en un caso que conmocionó a México.

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