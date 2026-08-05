Universidad mexicana repetirá examen de admisión a 58.000 estudiantes tras detectar fraude

Manifestantes protestan frente a la rectoría de la UNAM en Ciudad de México tras el anuncio de un nuevo examen presencial de admisión, luego de denuncias por presuntas irregularidades y uso de inteligencia artificial en la prueba virtual. Foto: EFE - Mario Guzmán

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ordenó repetir el examen de admisión a 58.000 aspirantes tras detectar presuntas irregularidades, incluidas trampas y fraudes, en la primera jornada de evaluación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las instituciones públicas de educación superior más prestigiosas, no solo del país, sino también de América Latina, lo que cada año atrae a decenas de miles de aspirantes. Tras detectar presuntas irregularidades en la primera prueba, realizada de manera virtual, la institución anunció que el nuevo examen se aplicará de forma presencial para reforzar los controles y evitar posibles fraudes.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reconoció que la universidad detectó fallas en el proceso de admisión y aseguró que la institución asumirá la responsabilidad de corregirlas. “La UNAM, hogar de la ciencia, las humanidades y el pensamiento crítico, sabe reconocer sus errores y corregirlos. No hay evasión ni complacencia; hay responsabilidad y actuamos en consecuencia”, afirmó.

A comienzos del verano, cerca de 160.000 aspirantes presentaron el examen de ingreso de manera virtual desde sus hogares. Para supervisar la prueba, la universidad implementó un sistema de vigilancia con inteligencia artificial que utilizaba reconocimiento facial, de voz y cámaras web para detectar posibles irregularidades. Sin embargo, los resultados evidenciaron que esas medidas no fueron suficientes para impedir los casos de presunto fraude.

Las cifras de este año mostraron un aumento inusual en los puntajes más altos del examen de admisión. Mientras que entre 2021 y 2025 apenas el 3,5 % de los aspirantes alcanzó 100 o más respuestas correctas de un total de 120, en la convocatoria de 2026 ese porcentaje se elevó al 16 %. De igual forma, la proporción de candidatos que obtuvo 110 puntos o más pasó del 0,9 % al 5,5 %, un incremento de seis veces frente a los años anteriores.

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La decisión de la UNAM desató una ola de críticas y reacciones tanto en el ámbito político como entre los aspirantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el caso podría ameritar una investigación de la Fiscalía si la universidad decide denunciar las presuntas irregularidades como un delito.

En esa línea, la institución anunció que trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido e indagar posibles conductas ilícitas de personas o empresas que, presuntamente, ofrecieron servicios fraudulentos a los aspirantes y sus familias durante el proceso de admisión.

Al mismo tiempo, cientos de estudiantes protestaron contra la decisión de repetir el examen. Muchos de ellos sostienen que presentaron la prueba de manera honesta y consideran injusto tener que volver a someterse al proceso por irregularidades cometidas por otros. Frente a las manifestaciones, el rector Leonardo Lomelí ofreció disculpas a los afectados, pero defendió la medida al afirmar que era indispensable “garantizar la certeza y la equidad en el acceso” a la institución.

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La controversia adquiere mayor relevancia debido a la alta competitividad del proceso de admisión. Este año, más de 150.000 aspirantes compitieron por apenas 21.962 plazas en una de las universidades públicas más prestigiosas de América Latina.

Según informó The New York Times, un especialista en análisis técnico que revisó los resultados detectó indicios de posibles irregularidades en cerca de 75.000 exámenes, casi la mitad del total presentado. El experto señaló que, además del posible uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer trampa, durante las semanas en que el examen estuvo disponible, entre mayo y junio, también se filtraron y comercializaron preguntas de la prueba a través de internet.

Las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión llevaron a la UNAM a detener temporalmente la asignación de cupos y crear un comité de especialistas encargado de revisar los resultados y definir cómo proceder con los 158.712 aspirantes que presentaron la prueba. La decisión representa un hecho inédito para la institución en más de un siglo de historia.

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