¿Quién era Wilexis, uno de los delincuentes más buscados de Venezuela, abatido hoy?

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) participan en un operativo contra el líder delincuencial de Petare, Wilexis Acevedo Monasterio, este miércoles, en Filas de Mariches, sector La Lagunita estado Miranda (Venezuela). Foto: EFE - RONALD PEÑA R.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía de Venezuela mató a Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, alias Wilexis, de 32 años, uno de los delincuentes más buscados del país, que incluso ha llegado a ser comparado con Pablo Escobar Gaviria, y quien vivía en la localidad de Petare (área metropolitana de Caracas), una de las más azotadas por la violencia, informó este miércoles el titular de Interior, Diosdado Cabello.

“Hoy, en una operación a las 7:30 minutos de la mañana, en una operación en la carretera Petare-Santa Lucía, Filas de Mariche (...) en un enfrentamiento haciéndole armas a una comisión de inteligencia de nuestras fuerzas policiales, ha caído abatido el delincuente Wilexis Alexander Acevedo Monasterio”, señaló Cabello en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

De acuerdo con el medio local El Pitazo, al menos 40 funcionarios del grupo antimotín de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodia la morgue de Bello Monte, adonde fue trasladado el cuerpo de Wilexis. Ni siquiera la prensa ha podido ingresar al perímetro, informa el medio.

CICPC habría abatido a alias el Wilexis, temido pran de Petare. Wilexis Acevedo, alias “Wilexis” llevaba desde hace más de una década el liderazgo criminal en la zona y era capaz de enfrentar a rivales criminales y de resistir los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. pic.twitter.com/bqHhRASDR3 — Josemarcanomay (@josemarcanomay) January 22, 2025

¿Quién era Wilexis?

Se trataba del líder, desde 2021, de una banda criminal de unas 150 a 200 personas que controlaba el barrio José Félix Ribas, de Petare. Con “controlar”, según distintas fuentes, se puede entender desde monitorear quién entraba y salía del barrio, pasando por resolver disputas vecinales, organizar eventos o dar comida o regalos a la comunidad, hasta extorsionar y asesinar a su antojo.

Según Insight Crime, empezó su “carrera criminal” al menos desde 2003.

“Múltiples residentes de la zona, entre políticos locales y periodistas entrevistados por InSight Crime bajo condición de anonimato, aseguran que el crecimiento de Wilexis fue permitido por el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos”, indica la fundación especializada en el estudio del crimen.

Según Cabello, Acevedo fue una de las personas que “más daño” le hicieron a la comunidad de Petare. “Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero, desde el terror, ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra todos los pobladores de Caracas”, indicó.

Cabello aseguró que Acevedo tenía vínculos con la "extrema derecha", en alusión a la oposición mayoritaria de Venezuela, sin presentar pruebas al respecto ni especificar las razones de su afirmación.

Wilexis, por ejemplo, ha sido señalado de ser el organizador de un gran paro contra el grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en 2019, protestas que paralizaron por completo a la comunidad (educación, comercio y otras actividades). Los manifestantes rechazaban la corrupción, los abusos y la brutalidad por parte del grupo policial.

Ese año, una fuente de las FAES citada por El Pitazo aseguró: “Wilexis está poniendo entre 10 y 15 personas, todas mujeres, en la calle que él considera que tranca el desarrollo del barrio. Su banda tiene censada a la población, a los conductores, tienen hasta el control de los transportistas que llevan el gas. Haciendo uso de ese poder, a través de una nota de voz de WhatsApp, convoca a protestar y amenaza a la mujer que no vaya con matar a sus hijos y esposo. Después de que trancan la calle manda a algunos de la banda a pasar lista a ver quién cumplió y quién no”.

Es decir, al tiempo que protestaban por el abuso de un cuerpo oficial, los miembros de la comunidad también eran amedrentados por Wilexis, quien también, según las denuncias de los vecinos, cometía el delito de extorsión.

“Una fuente que no quiso ser identificada le admitió a El Pitazo que la manifestación fue organizada por Wilexis Alexander, quien al parecer les había dicho a los autobuseros que trancaran y que él les pagaría el día. Si no lo hacían, tenían que dejar de trabajar en José Félix Ribas. De acuerdo con el testimonio del vecino, el pran [líder criminal], para llevar el registro de quienes cumplieron y quiénes no, envió a algunos de sus hombres al sitio a verificar”, asegura el medio.

Según habitantes locales citados por el mismo medio, la incursión de las FAES en el barrio José Félix Ribas se inició cuando Wilexis reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019. “Dicen que en la zona se desarrollaron guarimbas [bloqueos] y eso llevó al hombre, que tiene un cartel de ‘Se busca’ por los delitos de robo, secuestro, tráfico de drogas y homicidio, a convertirse en un objetivo del grupo élite de la Policía Nacional”, resume El Pitazo.

Wilexis ha llegado a ser comparado con una especie de Robin Hood o Pablo Escobar de su comunidad. “En José Félix tú sacas tu Iphone X, tu celular último modelo y nadie te lo mira, lo mismo pasa con carros y motos. En mi barrio hay más seguridad que en Fuerte Tiuna, y quien se atreve a alterar ese sistema amanece con varios tiros entre cuerpo y rostro”, dijo un vecino que prefirió reservar su identidad con el medio local.

Según Insight Crime, Wilexis incluso llegó a ser acusado por el régimen venezolano de participar en planes contra Nicolás Maduro orquestados desde Estados Unidos, algo que Wilexis negó.

Sin embargo, a raíz de eso, empezó a tener un más bajo perfil para evitar llamar la atención de las autoridades, hasta que más recientemente empezó a disputar territorios más allá del barrio José Félix Ribas.

*Con información de Efe.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com