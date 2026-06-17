¿Quién es Beto Coral? Lo que se sabe del arresto del activista colombiano en EE. UU.

Beto coral, activista y creador de contenido. Foto: Redes sociales

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El reconocido activista y creador de contenido político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido el martes en Phoenix, Arizona, por agentes federales del Homeland Security Investigations. La detención ha desatado una fuerte controversia por denuncias que apuntan a una presunta retaliación política en plena recta final de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Esto es lo que se sabe.

¿Quién es Beto Coral? Su trayectoria y el exilio en Estados Unidos

Nacido en Medellín, Antioquia, Beto Coral es un abogado, activista y creador de contenido digital que se ha consolidado como una de las voces más visibles del espectro político cercano al petrismo en el exterior.

Coral es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral Caballero, miembro del Bloque de Búsqueda que localizó a Pablo Escobar, quien fue asesinado en abril de 1994, cuando Beto tenía solo ocho años. Tras dedicar gran parte de su vida a investigar este crimen, plasmado en su libro “El día que mataron a mi padre”, Coral se exilió en Estados Unidos tras recibir graves amenazas de muerte.

Allí, en Estados Unidos, Coral combinó su labor comunitaria con el activismo digital. Fue candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de los colombianos en el exterior bajo la bandera del Frente Amplio, y, paralelamente, trabajaba como conductor de plataformas de transporte en Arizona para ganarse la vida.

A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por un estilo de denuncia directo que lo ha llevado a enfrentar agrios litigios legales con figuras de la derecha colombiana, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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¿Qué es el Homeland Security Investigations (HSI)?

Contrario a lo que algunas cuentas de redes sociales publicaron, el arresto de Coral no fue ejecutado por patrullas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sino por el Homeland Security Investigations (HSI). Esto cambia las cosas.

El HSI es una poderosa agencia federal de los Estados Unidos que opera como el brazo investigativo principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). A diferencia de los agentes de control fronterizo rutinarios, esta tiene la misión de investigar delitos complejos transnacionales y amenazas a la seguridad nacional, lo que incluye redes de lavado de dinero, cibercrimen, fraude migratorio y contrabando.

Según los detalles revelados por el periodista Daniel Coronell, dos agentes del HSI interceptaron a Coral cuando llegaba a su residencia en Phoenix en compañía de su hijo menor de edad.

Aunque el activista exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, radicados antes del vencimiento de su estadía legal en marzo de 2026, y un permiso de trabajo vigente concedido por un juez federal, los oficiales procedieron con el arresto.

De acuerdo con asesores jurídicos, un permiso de trabajo no acredita un estatus migratorio permanente, sino que es una concesión temporal que puede ser revocada por la administración federal mientras se resuelve un proceso de deportación.

Coral pasó la noche en el cuartel general de ICE en Phoenix y se prevé su traslado a la prisión estatal de Florence.

Sospechas de politización

El elemento más explosivo de la detención de Beto Coral es el contexto político que rodea el caso, que ha llevado al presidente Gustavo Petro a pronunciarse.

“Fue amenazado por uribistas allá en Miami (...) lo llevan a algún campo de concentración. La Cancillería tiene que solicitar su liberación porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos”, aseguró el jefe de Estado.

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Según detalló Coronell, la semana pasada, el activista se había trasladado a Miami con un doble propósito: radicar una demanda contra el candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, por haberlo grabado presuntamente sin autorización en el estado de Florida, y adelantar una agresiva campaña de denuncia pública en su contra en los puestos de votación anticipada del Watsco Center de la Universidad de Miami.

Tras las protestas de Coral en Miami, simpatizantes de De la Espriella comenzaron una campaña en la red social X exigiendo su expulsión y etiquetando al subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El propio De la Espriella publicó un enigmático mensaje el lunes, afirmando que vendrían “buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”, acompañado de símbolos asociados a la oficina de Landau, reconocido por su sello en redes sociales de “el quita visas”. Esto ha alimentado la hipótesis de una retaliación contra Coral.

Según relatos del propio Coral antes de ser incomunicado, uno de los agentes del HSI dentro del vehículo de detención le manifestó que la orden de arresto provenía directamente del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

De ser así, el uso de los aparatos de seguridad nacional e inmigración estadounidenses para castigar o neutralizar a opositores políticos de campañas extranjeras marca un precedente inédito y alarmante para las relaciones entre Washington y Bogotá.

Mediante un comunicado, la Embajada de Colombia en EE. UU. señaló que se está dando seguimiento al caso y se le ha dado a Coral el acompañamiento y la asistencia correspondiente “en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional”.

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