Petro, Cepeda y otros políticos reaccionaron a detención de Beto Coral en Estados Unidos

Beto coral, activista y creador de contenido. Foto: Redes sociales

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La noticia de la detención en Estados Unidos de Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, generó una oleada de reacciones políticas del oficialismo, sector al que respalda el activista, y también de la derecha. Uno de los primeros en hablar y confirmar la información fue el presidente Gustavo Petro, quien se refirió al caso en el consejo de ministros de este martes.

Al cierre de esta reunión de alto nivel, el mandatario aseguró que ya le pidió a la Cancillería solicitar ante Estados Unidos la liberación de Coral. “Fue amenazado por uribistas allá en Miami (...) lo llevan a algún campo de concentración. La Cancillería tiene que solicitar su liberación porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos”, aseguró el jefe de Estado.

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El candidato Iván Cepeda, abanderado del petrismo, también se refirió a la detención y rechazó el trato dado por las autoridades migratorias estadounidenses al creador de contenido. “La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral, se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”, dijo.

Tras la petición del presidente Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó este miércoles que su oficina y el Consulado en Los Ángeles ya están dando seguimiento al caso y brindando a Coral el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes.

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Desde la izquierda insisten en la responsabilidad de la oposición en acciones de este tipo. “No han llegado al poder y ya anda cazando opositores. El otro día con lista en mano pidiéndole intervención a Estados Unidos, lo de Beto es absolutamente político. Esperemos que se respete su integridad y la de su hijo, muy bonitos pidiéndole ayuda a Trump, el mismo que en un gobierno del mafiosin los mandará deportados en las peores condiciones humanas”, dijo la representante electa del Pacto Histórico Laura Beltrán, también activista y creadora de contenido.

Políticos de derecha también se sumaron a las reacciones, pero respaldando la medida tomada. “Beto Coral ha sido un infame ‘sicario moral’ que lleva años escondido en un lugar ‘seguro’ (...) Humanamente, lo siento por su familia que nada tiene que ver. Pero aquí no hay persecución, solo que al que actúa mal, le va mal. Todos esos ‘sicarios de redes’ son obra de Petro, que es Cepeda”, aseguró Vicky Dávila en sus redes sociales.

De acuerdo con versiones preliminares, el activista podrá apelar la decisión del gobierno estadounidense o aceptar una autodeportación.

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