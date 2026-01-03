¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro también capturada por EE. UU.?

Cilia Flores y Nicolás Maduro durante su último viaje a Moscú, en 2025. Foto: EFE - ALEXEY MAISHEV / HANDOUT

Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

El mensaje de Trump se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y una de las chavistas más radicales de Venezuela. En 2013, cundo Maduro se convirtió en presidente del país, se negó a ser la “Primera Dama”. En vez de eso, propuso ser la “Primera combatiente de la Revolución” y desde ese cargo juró defender al chavismo “con amor, conciencia y, si hiciera falta, con mis ovarios”.

Su compromiso con el credo chavista surge en 1992, cuando asumió la defensa del presidente Hugo Chávez, preso por una intentona golpista. Entonces, Cilia se convirtió en la más fiel escudera del caudillo venezolano.

Primero como su abogada, después ocupa altos cargos en el movimiento chavista y en el Estado, incluidos los de presidenta del Parlamento y Procuradora. Y desde hace varios años se convirtió en la consejera principal del presidente Maduro.

Se ha dicho que es la mujer más poderosa del chavismo, con muy mal carácter, sectores cercanos a Maduro dicen que “tiene un genio de los mil demonios”. Es obstinada y suele ser la que influye en la última decisión de Maduro.

Flores fue procuradora general de la Nación entre 2012 y 2013. Es abogada especializada en derecho penal y una gran defensora de su familia.

Según una denuncia del sindicato de trabajadores de la Asamblea Nacional, cuando Cilia Flores estuvo al frente de ese organismo vinculó al gobierno a cerca de 40 familiares y conocidos, entre ellos sus cuatro hermanos, dos sobrinos, dos primos y su exesposo y padre de sus tres hijos. Algo que no niega: “mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta”.

Dos de sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron procesados en Nueva York por narcotráfico. r.

Un sobrino de la primera dama, Carlos Erik Malpica Flores, ocupa tres de los cargos financieros más importantes del país al ser tesorero de la estatal petrolera PDVSA, tesorero de la Nación y directivo del banco de desarrollo venezolano.

