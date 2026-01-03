Trump asegura que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro fue arrestado. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez/ Doug Mills

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país llevó a cabo un ataque militar “a gran escala” contra Venezuela y que, mediante esta operación, Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa y sacado del país, según un mensaje publicado en su red social Truth Social.

De acuerdo con Trump, la operación se realizó en conjunto con agencias de seguridad estadounidenses. El presidente anunció que dará más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago. Hasta el momento, no existe confirmación independiente de estas afirmaciones.

El mensaje de Trump se produce en medio de una rápida escalada de tensión regional, luego de que durante la madrugada se reportaran explosiones y sobrevuelos militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Tras estos hechos, el Gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de una “gravísima agresión militar” y anunció la activación de planes de defensa nacional.

Horas antes del mensaje de Trump, Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio venezolano, ordenando el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección de defensa en todos los estados y municipios.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que la supuesta agresión constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y advirtió que Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, citando el artículo 51 del tratado.

La afirmación de Trump contrasta con la información disponible hasta ahora desde Washington. Según CNN, el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos no fue notificado con antelación sobre ninguna posible acción militar en Venezuela, y funcionarios del Gobierno estadounidense no se han comprometido a informar previamente al Congreso antes de eventuales ataques terrestres, pese a las exigencias de algunos legisladores.

El contexto inmediato incluye una serie de acciones confirmadas por el propio Trump en días anteriores, como ataques contra una “gran instalación” y un muelle presuntamente vinculados al narcotráfico, así como reportes de un ataque con drones atribuido a la CIA contra una instalación portuaria en territorio venezolano. Washington sostiene que estas operaciones forman parte de una campaña contra redes de narcotráfico, mientras Caracas denuncia un intento de forzar un cambio de régimen y apropiarse de sus recursos estratégicos.

A nivel regional, la crisis ya ha generado reacciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y activó protocolos de seguridad en la frontera, mientras que Cuba denunció lo que calificó como un “criminal ataque” de Estados Unidos y exigió una respuesta internacional.

Por ahora, ni el Gobierno venezolano ni organismos internacionales han confirmado la captura de Maduro.

