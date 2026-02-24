Quién es Denis Alimov, el ruso detenido en Bogotá por “terrorismo internacional”

Denis Alimov, ciudadano ruso capturado en Bogotá que enfrenta cadena perpetua en los Estados Unidos. Foto: Migración Colombia - Migración Colombia

Oficiales de Migración Colombia detuvieron este martes, 24 de febrero, al ciudadano ruso Denis Alimov, de 42 años, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos de terrorismo, conspiración y asesinato.

Alimov, sobre quien pesaba una circular roja de Interpol, arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo de Turkish Airlines y pretendía continuar su trayecto hacia la ciudad de Cartagena antes de ser interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales.

El operativo responde a una orden de captura emitida el pasado 18 de diciembre por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Según las investigaciones, el detenido estaría vinculado a un plan transnacional para asesinar o secuestrar a personas de relevancia pública en el continente europeo, financiando dichas operaciones con sumas millonarias.

“La articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional”, señaló la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, sobre la operación.

Un plan con objetivos en Europa

El detenido es señalado por participar en un plan para atacar a dos personas “ampliamente conocidas” en Europa. Los reportes indican que Alimov habría girado cerca de USD 60.000 para la logística inicial, pactando pagos de hasta USD 1.5 millones por cada objetivo.

Además del financiamiento, las autoridades estadounidenses lo vinculan con el reclutamiento de cómplices y el suministro de información técnica necesaria para ejecutar los crímenes. Se sabe que uno de sus colaboradores ya fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

Trámite de extradición y posibles condenas

Tras su detención en Bogotá, se ha iniciado formalmente el proceso para que Alimov comparezca ante la justicia norteamericana. El ciudadano ruso enfrenta cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como por brindar apoyo material a actos terroristas.

De ser hallado culpable, podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

Este arresto se suma a una serie de controles estrictos en el aeropuerto El Dorado, donde en las últimas semanas también se han registrado capturas de ciudadanos extranjeros con documentación falsa y expulsiones de ciudadanos condenados de delitos sexuales que intentaban ingresar al país.

Según registró El Páís de España, entre enero y noviembre, Migración Colombia inadmitió a más de 2.600 extranjeros, mientras que otros 227 fueron expulsados.

