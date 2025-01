El “prisionero eterno” de Guantánamo por el que abogan expertos de la ONU

La historia de Abu Zubaydah incluso ha llegado a la pantalla grande por medio del documental "The Forever Prisoner", de HBO. Foto: Captura de video HBO

Expertos de la ONU pidieron al gobierno saliente de Joe Biden, en Estados Unidos, el indulto presidencial para Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, más conocido como Abu Zubaydah.

Se trata de un hombre llamado comúnmente “el prisionero eterno” que permanece recluido sin cargos desde hace casi 20 años en la prisión de Guantánamo (Cuba).

“Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, Abu Zubaydah fue capturado en marzo de 2002 en Faisalabad, Pakistán. Quedó bajo custodia de la CIA y estuvo posteriormente recluido en múltiples centros secretos de varios países, donde hay indicios de que fue torturado. Ha permanecido encarcelado en Guantánamo, sin que nunca se haya presentado formalmente ningún cargo contra él”, explica Naciones Unidas en un comunicado.

Los expertos solicitan “excepcionalmente un indulto presidencial para Abu Zubaydah, debido al trato que ha recibido durante su detención y a la falta de garantías procesales desde que fue detenido por primera vez”. Añaden: “Su liberación inmediata y su reubicación en un tercer país seguro deberían haberse producido hace tiempo”.

De acuerdo con la información de Naciones Unidas, Zubaydah padece “graves problemas de salud, entre ellos lesiones provocadas por las torturas y que, al parecer, se han agravado por al denegarle atención médica”.

Según los expertos, además, la comunicación entre abogado y cliente se ha visto gravemente obstaculizada.

Recuerdan que los Estados tienen una responsabilidad conjunta, por lo que piden que “ofrezcan proactivamente su territorio para la pronta reubicación de Abu Zubaydah”.

La historia de Zubaydah incluso ha llegado a la pantalla grande por medio del documental “The Forever Prisoner” (”El prisionero eterno”), de HBO.

Abierta bajo el gobierno de George W. Bush, la prisión de Guantánamo tiene 24 años y allí permanecen 15 presos.

Como resumen The New York Times, “el presidente Barack Obama intentó cerrarla pero no pudo. El presidente Donald Trump dijo que la llenaría de “tipos malos” y no lo hizo. Y el presidente Joe Biden dijo que quería terminar el trabajo que empezó Obama, pero no podrá hacerlo”.

Y continúa: “A menos que el Congreso levante la prohibición de trasladar presos de Guantánamo a suelo estadounidense, la costosa operación en el extranjero podría prolongarse durante años, hasta que muera el último detenido”. Lea el reportaje del Times completo aquí.

