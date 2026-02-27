¿Quién es Eric Slover, el piloto que ayudó a capturar a Maduro y fue homenajeado por Trump?

Eric Slover, miembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, recibió la Medalla de Honor. Foto: AFP - Agencia AFP

Estados Unidos conoció el rostro del suboficial mayor Eric Slover, el piloto del Ejército que, a pesar de recibir cuatro impactos de bala, logró estabilizar su helicóptero CH-47 Chinook para que los comandos estadounidenses completaran un ataque contra Caracas el pasado 3 de enero y lograran capturar a Nicolás Maduro.

El pasado martes, el presidente Donald Trump otorgó la Medalla de Honor a Slover durante su discurso del Estado de la Unión. El militar de 45 años, quien asistió a la ceremonia en el Capitolio utilizando un andador para discapacidad debido a sus heridas, fue reconocido por su valentía al mantener el control de su aeronave bajo fuego enemigo en Venezuela.

Slover, el piloto detrás de la operación contra Maduro

El operativo, que hasta ahora se había mantenido bajo un estricto velo de secretismo, tuvo lugar en las primeras horas del pasado 3 de enero. Según detalló el mandatario, Slover piloteaba un CH-47 Chinook que descendió sobre una “fortaleza militar fuertemente protegida” donde se refugiaba Maduro.

A pesar de que la misión cumplió su objetivo de trasladar al líder venezolano a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, el enfrentamiento dejó un saldo de siete militares estadounidenses heridos por armas de fuego y metralla. Además, ha sido calificado por expertos en derechos humanos como una violación al derecho internacional.

Según autoridades venezolanas, en total hubo 100 muertos y una cantidad similar de heridos. Entre ellos, al menos 32 militares cubanos que protegían a Maduro.

Trump describió cómo Slover aguantó los “cuatro disparos agonizantes” que destrozaron su pierna y cadera mientras intentaba aterrizar para desplegar a los comandos.

A pesar del dolor, el piloto maniobró para permitir que sus artilleros eliminaran la amenaza de dos ametralladoras enemigas que ponían en riesgo la estabilidad del helicóptero.

“El éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor punzante”, afirmó el presidente Trump durante la sesión conjunta del Congreso.

La cadena NBC News destacó la rapidez inusual del proceso de condecoración. Mientras que otros héroes de guerra esperan décadas para recibir esta distinción, Slover fue galardonado apenas siete semanas después de la operación.

Steve Warren, coronel retirado del Ejército, comentó a dicho medio que “no hay razón para que tome mucho tiempo si la narrativa está escrita correctamente”, subrayando que en este caso los testigos del asalto están activos y sus testimonios fueron validados de inmediato por el Comando de Operaciones Especiales.

Registros proporcionados por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército a la AP revelan que Slover tiene una carrera de más de 20 años. Se alistó en 2005 y ha servido en unidades de élite conocidas como los “Night Stalkers”. Su historial incluye dos Cruces de Vuelo Distinguido, dos Estrellas de Bronce y un Corazón Púrpura, gran parte de ellos obtenidos durante despliegues previos en Afganistán.

Finalmente, el presidente Trump anunció que otros diez miembros del servicio que participaron en el histórico asalto a la residencia de Maduro recibirán sus respectivas medallas en una ceremonia privada en la Casa Blanca próximamente.

