“No se puede llamar liberación”: José D. Ferrer, opositor cubano, tras excarcelación

José Daniel Ferrer, uno de los principales líderes de la oposición cubana fue excarcelado el pasado 16 de enero, tras haber permanecido más de tres años en prisión a raíz de su participación en las protestas de la isla a mediados de 2021. Aseguró que continuará luchando por la libertad y la democracia en la isla.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones opositoras más prominentes de Cuba, fue una figura clave en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, que llegaron a ser conocidas como 11J. Surgieron en respuesta a la crisis sanitaria, la escasez de alimentos y medicamentos, y las restricciones a las libertades fundamentales en la isla.

La excarcelación de Ferrer, de 54 años, se enmarcó dentro un acuerdo mediado por el Vaticano que contempló la remoción de Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, por parte de la saliente administración de Joe Biden, a cambio de la liberación de 553 personas de las cárceles, de las cuales 30 ya se encuentran fuera.

No obstante, Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), señaló que estas excarcelaciones no son “una amnistía ni un indulto. ¿Por qué? Porque la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción”, en respuesta a que las condenas de los liberados permanecen vigentes, de los cuales muchos enfrentan restricciones legales y vigilancia.

Ferrer denunció que durante su tiempo en prisión sufrió torturas y condiciones inhumanas en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

En entrevista con RFI, aseguró que su liberación “no se puede llamar liberación en realidad, porque tuve una fuerte discusión en la prisión con los que me notificaron de que me iban a liberar porque me dijeron que era libertad condicional. Y yo no acepto libertad condicional por una sencilla razón: yo nunca delinquí, yo no cometí ninguno de los delitos que me fabricaron”.

Entonces, le dijeron que le iban a hacer una advertencia: “Que yo iba a salir de prisión de toda manera, y que si no acataba los términos, si no me circunscribía a llevar una vida dentro de las normas de la legalidad socialista, me iban a encarcelar de nuevo. Les dije ‘Bueno, ahorrémonos el tiempo, no me liberen, déjenme en prisión, fabriquen otro delito cuando se termine el tiempo que ahora me impusieron y déjenme preso hasta que caiga la tiranía’”.

Fue informado de que se debía ir, “que mi mujer y mi hijo me esperaban afuera y no me dejaron recoger ni mis libros, ni las fotos familiares, ni mis medicinas, nada de lo que tenía en la prisión. Dicen que me lo van a mandar. Pienso que eso es para apropiarse de mis escritos”.

Ferrer fundó la UNPACU en 2011, convirtiéndola en una de las organizaciones opositoras más prominentes de Cuba, enfocada en la promoción de la democracia y los derechos humanos. Tras su liberación, reafirmó su compromiso de continuar abogando por la libertad en la isla.

“Seguiré haciendo lo que siempre he hecho: luchar por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos de mi pueblo”, aseguró.

Escepticismo internacional

La noticia, en efecto, fue tomada con escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos. Según Orlando Gutiérrez Boronat, parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), “me encantan que excarcelen a presos políticos, pero no deja de ser una maniobra del régimen”. Dice que el gobierno tiene “bien aprendido que secuestrando gente pueden ganar ganancias políticas, es un juego terrible”.

Según Prisoners Defenders, el informe mensual de prisioneros políticos, al cierre de 2024, Cuba contaba con 1.161 presos políticos, incluyendo activistas, periodistas y artistas, detenidos por su participación en protestas. Además, se reporta que 648 de ellos padecen condiciones graves de salud relacionadas con el maltrato y la falta de atención médica.

María Pía Alvira, directora para América Latina de Civil Rights Defenders, subrayó, por su parte, la falta de claridad en el proceso: “El anuncio no aclara bajo qué figura jurídica se realizan las liberaciones ni garantiza que no se produzcan nuevas detenciones”.

