¿Quién es Tyler Robinson, el principal sospechoso tras el asesinato de Kirk?

Personas asistieron a una vigilia en memoria del fallecido activista estadounidense Charlie Kirk en Sídney, Australia. Foto: EFE - DAN HIMBRECHTS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Días después de que Charlie Kirk, un joven conservador, recibiera un disparo que terminó siendo mortal, las autoridades declararon como sospechoso a Tyler Robinson, un joven de 22 años que se encuentra detenido.

Del sujeto se sabe que creció en Washington (Utah), pero nació en St. George, ciudad donde fue capturado y que se encuentra a tres horas y media en carro de la Universidad del Valle, donde el líder conservador y aliado de Donald Trump fue asesinado el miércoles.

El gobernador Spencer Cox aseguró que un familiar declaró ante los investigadores que Robinson “se había vuelto más politizado en los últimos años”. De él se sabe que obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah, de la cual se retiró después de cursar un semestre en 2021. De eso dan fe registros públicos, redes sociales y un comunicado de la institución educativa. Una portavoz citada por la prensa local mencionó que tomó cursos de preingeniería.

El medio CNN detalló que, según los registros de votantes, Robinson no tiene afiliación a ningún partido político. Además, debido a que no votó en al menos dos elecciones generales, está clasificado como votante “inactivo”.

De acuerdo con las declaraciones del director del FBI, Kash Patel, Robinson fue detenido alrededor de las 10:00 p. m. del jueves tras una búsqueda de 33 horas. Cuando aún se creía que el responsable del crimen estaba prófugo, Trump aseguró ante Fox News en la mañana de este viernes que tenían a un sospechoso bajo custodia. Sin embargo, la confirmación de las autoridades llegó un poco después de la declaración del mandatario.

En redes sociales, se vio que Robinson usaba prendas y accesorios similares a los que llevaba puestos el sospechoso del tiroteo, quien aparecía con gafas de sol en las fotos publicadas por las fuerzas del orden. De hecho, según el relato del gobernador Cox, un allegado del sospechoso comentó que, durante un encuentro familiar, él habló de Kirk y del evento en el que ocurrió el atentado. “Hablaron de por qué no les gustaba Kirk y de sus opiniones”, explicó el líder del estado. En sus antecedentes, según la información oficial, Robinson ya había expresado su rechazo por el joven conservador, pues aseguró que era alguien “lleno de odio”.

Cuando fue capturado, las autoridades aseguraron que, además de las declaraciones familiares, pistas como mensajes en redes sociales y evidencia física sugieren que Robinson cometió el crimen. De hecho, la munición abandonada por el supuesto responsable del asesinato tenía grabados mensajes como: “¡Hey, fascista, atrápala!”. Además, el rifle de cerrojo del asesino también tenía frases de una canción antifascista: “Bella Ciao”.

Charlie Kirk es una de las personas que pertenece a la larga lista de 300 casos de actos violentos motivados políticamente en Estados Unidos, según Reuters. Al tener cautivo al sospechoso del crimen, el gobernador de Utah explicó que seguramente actuó solo. Las autoridades “no tienen información que pueda llevar a más arrestos”, aclaró. “Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas”, dijo Cox, quien mencionó que pedirá la pena de muerte para el responsable del homicidio.

El sospechoso enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluyendo homicidio agravado, obstrucción a la justicia y posesión de armas, según los registros de la Cárcel del Condado de Utah compartidos con The Washington Post.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com