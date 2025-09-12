Trump mandará a la Guardia Nacional a Memphis tras el despliegue en Los Ángeles y Washington

"Vamos a arreglar eso, al igual que hicimos con Washington", aseguró Donald Trump sobre el envío de las tropas de la Guardia Nacional a Memphis. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que enviará tropas de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, como parte de su estrategia para combatir el aumento de la delincuencia, aunque señaló que su primera opción habría sido Chicago.

“Vamos a Memphis, que es el próximo lugar. Es profundamente problemático y el alcalde está feliz. Es un alcalde demócrata, pero está feliz. El gobernador de Tennessee está feliz, aunque muy preocupado. Vamos a arreglar eso, al igual que hicimos con Washington. Yo habría preferido ir a Chicago”, dijo Trump a Fox News.

Despliegue previo en Washington D. C.

El anuncio surge tras la decisión, hace aproximadamente un mes, de desplegar la Guardia Nacional en la capital del país. Allí, el Departamento de Policía Metropolitana fue puesto bajo supervisión federal directa y se desplegaron agentes federales, incluidos integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para vigilar las calles de la ciudad.

La acción en Washington fue justificada por Trump como una “emergencia de seguridad pública” debido a la criminalidad y a la presencia de personas sin hogar en campamentos. Sin embargo, esta justificación contrastó con las cifras que muestran que en 2025 los delitos en la capital bajaron un 26 % en comparación con datos de 2024, según medios locales.

Los críticos de esta medida han dicho que Trump está extralimitando sus poderes al ordenar a las tropas que realicen tareas, incluidas detenciones y registros e incautaciones, que normalmente corresponden a la policía local y a los agentes de inmigración.

Otros despliegues y objetivos políticos

Esta decisión recuerda que la Guardia Nacional también fue desplegada en Los Ángeles, California, donde se vio la represión a protestas contra las redadas antimigrantes. Además, Trump ha señalado en repetidas ocasiones la intención de extender esta dinámica a otros lugares, como Chicago y Nueva Orleans.

El argumento del despliegue ha sido el de “restablecer el orden”, frente a lo que el mandatario califica como una amenaza por la criminalidad y la migración irregular.

Estadísticas sobre la criminalidad

Ciudades como Nueva York y Baltimore también han sido advertidas por Trump. Sin embargo, según el FBI, Chicago, Nueva York y Los Ángeles registran las tasas más bajas de crímenes violentos entre las 37 ciudades más pobladas. Baltimore y Washington están en contravía de esa tendencia, siendo algunas de las ciudades con más crímenes violentos.

A nivel nacional, el Índice de Criminalidad en Tiempo Real reportó que en el primer semestre de 2025 el crimen violento cayó un 10,5 %.

El caso de Chicago

Hace pocos días, en Chicago, miles de residentes, en su mayoría pertenecientes a comunidades latinas y afroamericanas, expresaron temor frente a las redadas migratorias. El 6 de septiembre, miles de manifestantes se congregaron en el centro de la ciudad, frente a la Torre Trump.

Además, a través de la plataforma Truth Social, el jefe de la Casa Blanca publicó un mensaje que decía: “Me encanta el olor a deportaciones en la mañana (...). Chicago va a descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”. Esta frase hizo alusión al cambio de nombre del Departamento de Defensa, el cual se conoció hace pocos días.

