Quién es Yehuda Kaploun, el rabino que Trump envió para combatir el antisemitismo

El canciller colombiano Omar Bula durante una reunión con el embajador rabino Yehuda Kaploun. Foto: Cancillería de Colombia - Cancillería de Colombia

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La Cancillería de Colombia emitió este miércoles un comunicado con el que rechaza tajantemente el antisemitismo, es decir, el odio contra las personas judías y cualquier forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia, luego de los recientes ataques evidenciados en redes sociales contra la comunidad judía.

“No hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democra tica, plural y respetuosa de la dignidad humana”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La declaración llega tras un encuentro entre el canciller colombiano Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo en la región.

Tras ese encuentro, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso con la libertad religiosa y con la promoción de una cultura de respeto, diálogo y convivencia entre las distintas comunidades de fe.

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El rabino Kaploun, de 57 años, nació en Kfar Chabad, Israel, y tiene doble nacionalidad israelí y estadounidense. Es un rabino del movimiento Jabad-Lubavitch, empresario y figura cercana al Partido Republicano.

Hijo y nieto de rabinos, Kaploun dedicó buena parte de su carrera a labores filantrópicas antes de entrar al servicio público. Fue vicepresidente ejecutivo de la Fundación Moses and Aaron, donde trabajó de cerca con su fundador, el premio nobel Elie Wiesel, en programas de apoyo a niños con necesidades especiales y sus familias.

En mayo del año pasado, fue nominado por el presidente Donald Trump para el cargo de enviado especial para enfrentar el antisemitismo a escala global. En este cargo, Kaploun ha servido como el principal asesor del Gobierno estadounidense en la materia y coordina la respuesta de Washington ante episodios de odio antijudío en distintas partes del mundo.

Antes de asumir el puesto, se dedicó a asistir a familias de rehenes tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y organizó en Florida el primer memorial por esos hechos. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2025, ha promovido acuerdos de cooperación con varios gobiernos, entre ellos la adhesión de Armenia a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), y ha impulsado espacios de diálogo interreligioso con representantes diplomáticos y comunidades de fe.

La reunión se dio en el marco de un renovado acercamiento entre Bogotá e Israel, tras la ruptura de relaciones decretada por el entonces presidente Gustavo Petro en 2024. Desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967, y anunció planes para abrir una embajada colombiana en Jerusalén.

A esa decisión se sumaron la reanudación de las exportaciones de carbón hacia Israel, suspendidas por el gobierno anterior en rechazo a la ofensiva en Gaza y un acuerdo para eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre los dos países a partir del 1 de septiembre de 2026.

Luego de la reunión, la Cancillería advirtió que no será indiferente ante ninguna expresión de antisemitismo y que rechaza los discursos y actos que promuevan el odio contra las comunidades judías, así como cualquier manifestación de intolerancia religiosa, por considerar que estas conductas lesionan la dignidad humana y amenazan la convivencia democrática.

El Gobierno colombiano reiteró además su adhesión a la definición de antisemitismo de la IHRA, que describe el fenómeno como una determinada percepción de las personas judías que puede expresarse como odio, y cuyas manifestaciones físicas y retóricas pueden dirigirse tanto contra personas judías como no judías, sus bienes, las instituciones de las comunidades judías y sus lugares de culto.

Como parte de los compromisos anunciados, la entidad indicó que fortalecerá el diálogo interreligioso, promoverá acciones para la protección de la comunidad judía en Colombia y profundizará la cooperación internacional orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas para prevenir y combatir el antisemitismo y todas las formas de intolerancia religiosa.

“Colombia defiende la libertad religiosa, rechaza el antisemitismo, el odio y la discriminaciónn, y seguira trabajando por una sociedad en la que ninguna persona tenga que vivir con miedo por profesar una religioón o pertenecer a una comunidad de fe”, concluye la Cancillería en su comunicado.

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