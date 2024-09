¿Quién ganó el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump?

El expresidente estadounidense, Donald Trump, y la actual vicepresidenta, Kamala Harris, son vistos en un gran televisor durante su debate presidencial en Filadelfia, Pensilvania. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El encuentro entre los dos aspirantes a la Casa Blanca estuvo atravesado por varios temas: el aborto, la migración y la política exterior, en medio de los constantes reparos y las críticas que se hicieron mutuamente. Aunque el candidato republicano, Donald Trump, aseguró este miércoles en la mañana, en una entrevista en el programa Fox and Friends, que el de anoche fue su mejor debate y que lo ganó “por mucho”, analistas en diferentes medios de comunicación apuntan lo contrario: la demócrata Kamala Harris tuvo un mejor desempeño que él, o al menos supo sacar ventaja de la actitud de su rival.

Bajo la afirmación de que el debate estuvo en su contra, se vio a la actual vicepresidenta calmada, mientras que el republicano se mostró más combativo, casi no la miraba a los ojos y no pronunció el nombre de ella a lo largo de los 90 minutos que duró la discusión moderada por ABC, algo que unos catalogaron de irrespeto. De hecho, sin pruebas, acusó al canal de ser la “organización de noticias más deshonesta” y afirmó que el debate estaba en su contra: “Muchas cosas que dije fueron desacreditadas, totalmente desacreditadas, pero ella podía decir lo que quisiera. Mis palabras eran correctas, pero me corregían”, apuntó durante la entrevista de hoy.

¿Qué se ha dicho sobre Trump y Harris luego del debate presidencial?

El periódico The New York Times escribió que la demócrata supo explotar astutamente la mayor debilidad de su oponente, que no tuvo que ver con su historial, sus políticas o sus acusaciones incendiarias. Más bien, se metió con su ego: “En sus mítines, en su red de medios sociales y rodeado de aduladores en Mar-a-Lago, Trump es incuestionable y jamás se burlan de él. Todo cambió en el transcurso de 90 minutos en Filadelfia el martes, cuando la mujer que nunca lo había conocido antes logró, poco a poco, perforar su cómodo capullo y desencadenar su enojo y su ira”. Lo hizo, de hecho, apuntando a que las personas abandonan temprano sus mítines, a que es considerado una “vergüenza” por varios líderes mundiales y a que su fortuna no la hizo él, sino su papá.

Luego, continuó el análisis del Times, “se quedó parada y observó cómo el señor Trump se hacía mucho daño a sí mismo”, refiriéndose al asalto al Capitolio, a su negativa de aceptar los resultados electorales de 2020, a la derogación de Roe vs. Wade, el fallo histórico que hizo del aborto un derecho constitucional por varias décadas en Estados Unidos, e incluso elogió a Viktor Orbán, primer ministro de Hungría acusado de ser autoritario, y defendió la afirmación falsa de que los migrantes en Ohio se están comiendo los perros y los gatos de sus vecinos.

“Trump estuvo terrible y Harris ganó ampliamente”, le dijo a la AFP Larry Sabato, profesor de política de la Universidad de Virginia: “Tomó una revancha tras la derrota de Biden en el primer debate”. A él se unieron otros más en ese sentido. El profesor Julian Zelizer, de la Universidad de Princeton, describió la “precisión y los planes de Harris frente al caos, la rabia y la desinformación” de Trump. Finalmente, el estratega republicano Liam Donovan apuntó: “La vicepresidenta ejecutó su estrategia a la perfección, esquivando las preguntas del moderador, lanzando golpes a Trump y provocando furiosas embestidas”.

De hecho, John F. Harris, jefe de redacción del medio Politico, escribió en una columna de opinión algo parecido: “Trump ganó el debate, por Harris”. Según expresó, “ella hizo exactamente lo que los profesionales políticos dijeron que debía hacer (...): no te preocupes por la pregunta específica que te hacen, simplemente úsala como otra oportunidad para recitar las líneas que practicamos”, y así, según él, recopiló burlas, desprecios y comentarios despectivos contra el expresidente. “La estrategia funcionó porque Trump llegó al Centro Nacional de la Constitución sin mucha estrategia (...). En innumerables ocasiones hizo lo contrario de lo que cualquier agente convencional le diría que hiciera. Respondió a sus ataques con detalle, y de esa manera dejó que ella marcara la agenda de la noche. Levantó la voz y frunció el ceño”.

