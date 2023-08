Reaparece Sebastián Marset y acusa a funcionario de Bolivia de ayudar en su fuga

Marset jugó, bajo su falsa identidad de Luis Amorín, en un club de la segunda división de fútbol en Bolivia. Foto: Agencia AFP

Después de una fuga de película, Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo sindicado de ser el autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, reapareció en un video que circula en redes sociales hablando de su estadía y posterior escape de Bolivia, el país en el que se ocultó.

📌Le puede interesar: Este es Edward Caban, primer latino en ser comisionado de la Policía de Nueva York

Marset se ocultaba en Santa Cruz de la Sierra bajo el nombre de Luis Paulo Amorín y llegó a formar parte de un equipo de fútbol cuyos partidos eran transmitidos en TikTok. Sin embargo, el narco afirmó que ninguna de las personas de las que se rodeó en Bolivia conocían su verdadera identidad.

“Todos creían que era Amorín. Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Ya andan por todos lados vinculando gente que no tiene nada que ver conmigo”, afirmó el uruguayo. La justicia boliviana ya imputó a 10 de 12 personas presuntamente implicadas en la estadía de Marset en el país.

Además, el prófugo acusó -sin dar su nombre- al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos, FELCN, de haberle dado aviso de su captura a cambio de dinero: “Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera“.

📝 Sugerimos: Tensión en Cancillería: la agridulce aspiración al consulado en Miami

Marset aseguró que como las cosas no le salieron bien al funcionario del gobierno boliviano, está implicando a personas que no tienen que ver con los hechos.

Al respecto, el director cuyo nombre no mencionó el uruguayo, Ismael Tito Villca, rechazó contundentemente las acusaciones en su contra, afirmando a Unitel que son “operaciones de desinformación” y que su trabajo es “pulcro e impecable”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.