Red de reclutamiento de mercenarios liderada por colombianos, sancionada en Lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en la llamada Lista Clinton a cuatro personas y cuatro empresas colombianas “por su papel en el fomento de la guerra civil en Sudán, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria actual del mundo”, según un comunicado de la entidad.

Se trata de:

Álvaro Andrés Quijano Becerra, un ciudadano con doble nacionalidad, colombo-italiana. Según El Tesoro, es “un militar colombiano retirado radicado en los Emiratos Árabes Unidos que desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán. Quijano, exsocio del Cartel del Norte del Valle, con sede en Colombia, cuenta con el apoyo de una red de socios y empresas especializadas en el reclutamiento de combatientes y la facilitación del movimiento de fondos relacionados con su despliegue”. Claudia Viviana Oliveros Forero, esposa de Quijano y propietaria y gerente de la firma reclutadora A4SI, también sancionada. Mateo Andrés Duque Botero, director de Maine Global Corp SAS otra de las firmas implicadas y sancionadas. Mónica Muñoz Ucrós, gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito (San Bendito), firmas implicadas y sancionadas. Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá. Según el Tesoro “es el principal nodo de reclutamiento, habiendo participado en campañas a través de su sitio web, chats grupales y reuniones informales para cubrir puestos, incluyendo operadores de drones, francotiradores y traductores”. Global Staffing SA. Tiene sede en Panamá y ha sido rebautizada como Talent Bridge, SA, “para minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos”. Según el Tesoro, “Global Staffing firma contratos y recibe fondos en nombre de A4SI. Sin embargo, los vínculos de Global Staffing con A4SI son más profundos. El sitio web de Global Staffing no solo es idéntico al de A4SI, sino que Oliveros, propietario y gerente de A4SI, fue hasta hace poco presidente y tesorero de Global Staffing y sigue afiliado a la empresa como suscriptor”. Maine Global Corp SAS. Es una agencia de empleo que, según el Tesoro, “administra y desembolsa fondos para Global Staffing y la empresa que contrató a los colombianos, con el apoyo de empresas estadounidenses asociadas con Duque. Esto incluye el procesamiento de los pagos de nómina de los combatientes colombianos y la intermediación cambiaria, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses. En 2024 y 2025, empresas estadounidenses asociadas con Duque realizaron numerosas transferencias bancarias, por un total de millones de dólares estadounidenses, con Maine Global Corp, Global Staffing y la empresa que contrató a los combatientes colombianos”. Comercializadora San Bendito (San Bendito), con sede en Bogotá, Colombia, es una firma que según las autoridades estadounidenses “realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con Duque y directamente con Duque”.

Según el Departamento del Tesoro, estas entidades constituyen una red transnacional “compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas, recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar en el grupo paramilitar sudanés conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)”.

La guerra en Sudán y los mercenarios colombianos

La guerra en Sudán, que estalló en 2023 entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, ha dejado más de 20.000 muertos, según los cálculos más conservadores, mientras que hay otros que hablan incluso de 150.000 o más.

El Departamento del Tesoro destaca que los paramilitares, durante este tiempo, han atacado población civil, “asesinando sistemáticamente a hombres y niños, incluso bebés, y agrediendo deliberadamente a mujeres y niñas mediante violaciones y otras formas de violencia sexual”.

Destaca la caída de El Fasher, capital de Darfur del Norte, que contó “con el apoyo de combatientes colombianos”, el pasado 26 de octubre de 2025, “tras un asedio de 18 meses, y posteriormente cometieron masacres de civiles, torturas étnicas y violencia sexual”.

La presencia de mercenarios colombianos en el contexto sudanés se ha documentado desde hace meses. Organizaciones como The Sentry, además, han denunciado que desde Emiratos Árabes se está financiando a las FAR y a grupos de mercenarios colombianos que las apoyan.

¿Qué implican las sanciones?

La inclusión en la lista de la OFAC, comúnmente conocida como Lista Clinton, implica que todos los bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos serán bloqueados.

Además, explica el Tesoro, “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada”.

Incumplir las sanciones puede tener implicaciones civiles o penales para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros responsables.

“Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, detalla la autoridad.

