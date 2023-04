Reelección de Biden: una hispana como jefa de campaña y sus posibles contrincantes

A pesar de su inculpación histórica, el expresidente Trump parece adelantar a los demás candidatos en las posibilidades para la nominación republicana. Por lo tanto, podría ser elegido por su partido para enfrentarse de nuevo al actual presidente, Joe Biden. Foto: EFE - Jim Lo Scalzo/Giorgio Viera

El presidente estadounidense, Joe Biden, eligió a la nieta del líder sindical y activista de derechos civiles de origen mexicano, César Chávez, como jefa de campaña para su reelección en 2024, informó este martes la Casa Blanca. Julie Chávez Rodríguez, actual asesora presidencial y directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, será quien dirija la campaña que podría mantener otros cuatro años en el poder al octogenario demócrata.

Originaria de California, Chávez Rodríguez trabaja actualmente con gobernadores, alcaldes y funcionarios de todo el país “para movilizar su apoyo en las prioridades críticas” de Biden y de su vicepresidenta, Kamala Harris, además de liderar la coordinación en la respuesta a emergencias, profundiza el comunicado. La latina con el puesto de más alto rango en la Casa Blanca lleva años desempeñando cargos en otras administraciones demócratas. Su abuelo, el legendario líder campesino César Chávez, defendió el derecho de los trabajadores agrícolas a un trato humano y mejores condiciones, y cuenta incluso con un día en su honor en algunos estados del país, el 31 de marzo.

Este martes, justo cuatro años después de que anunciara su candidatura de 2020, Biden se postuló a la reelección en un video titulado “Libertad”. En él asegura que hay que seguir librando la “batalla por el alma de la nación” frente a los extremistas MAGA, acrónimo de “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”), lema del expresidente republicano Donald Trump.

El mandatario, quien de ser reelegido terminaría su mandato con 86 años, asegura que los republicanos quieren quitar algunos derechos a los estadounidenses y pretenden dividir el país. “Cuando me postulé a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los años venideros tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos. (...). Sé cuál quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección”.

La campaña electoral también correrá a cargo de Quentin Fulks, subdirector; del productor Jeffrey Katzenberg, la gobernadora Gretchen Whitmer y los congresistas Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn, Chris Coons, Tammy Duckworth y Veronica Escobar. Esta última, representante por Texas (sur), también es de origen mexicano. Es miembro del Caucus Hispano del Congreso (CHC), integrado por congresistas latinos.

Estos serían los contrincantes de Joe Biden

Donald Trump: ¿se repetirá el duelo electoral de 2020? A pesar de su inculpación histórica, el expresidente parece adelantar a los demás candidatos en las posibilidades para la nominación republicana. Por lo tanto, podría ser elegido por su partido para enfrentarse de nuevo al actual presidente en noviembre de 2024.

El exempresario de 76 años dio la sorpresa al ganar las elecciones en 2016. Ahora, pese a las investigaciones de las que es objeto sobre asuntos financieros, sus supuestas presiones electorales en Georgia en 2020 o la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, está en campaña electoral y denuncia “una caza de brujas”.

Ron DeSantis: muchos republicanos también depositan sus esperanzas en una posible candidatura del gobernador de Florida, quien con solo 44 años se considera la estrella en ascenso del ala más conservadora del partido. En 2018, este exoficial de la marina fue elegido por un estrecho margen al frente de este estado del sur de Estados Unidos, tras ser apoyado por Trump, cuyas ideas comparte. Desde entonces, se ha distanciado de él y ha ganado popularidad, multiplicando los lemas ultraconservadores sobre educación o inmigración.

“Para mí, la lucha acaba de comenzar”, dijo a principios de noviembre, después de ser reelegido por mayoría abrumadora como jefe de su estado, alimentando la especulación. Sin embargo, no se espera un anuncio formal antes del verano.

Mike Pence: después de años de lealtad inquebrantable a Trump, su exvicepresidente cambió de tono, como consecuencia del asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del magnate, ocurrido el 6 de enero de 2021. Este cristiano evangélico de 63 años, opositor al aborto, parece decidido a presentarse a la Casa Blanca. El exlocutor de radio recorre así el país, multiplicando los discursos en estados que probablemente marcarán la diferencia durante las primarias republicanas.

Nikki Haley y Tim Scott: la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, es la única mujer que se ha embarcado en estas primarias republicanas. Sin haber negado nunca el balance de Donald Trump, Haley criticó abiertamente su cruzada poselectoral sobre el presunto fraude, que nunca se demostró.

El senador Tim Scott, también de Carolina del Sur, sueña abiertamente con ser el primer presidente republicano negro. En noviembre pasado, el congresista de 57 años contó que su abuelo votó por Barack Obama. “¡Ojalá hubiera vivido lo suficiente para ver a otro presidente de color y que esta vez fuera un republicano!”.

Los otros: la escritora Marianne Williamson y el sobrino de “JFK”, Robert Kennedy Junior, son los dos únicos candidatos que han entrado en la carrera por la nominación demócrata contra Joe Biden. Sin embargo, sus posibilidades parecen extremadamente escasas. Del lado republicano, también están en la carrera presidencial el exgobernador Asa Hutchinson, y los empresarios Vivek Ramaswamy y Perry Johnson, sin que sus expectativas sean muy prometedoras.

