¿Regresa McNamara, embajador (e) de EE. UU. en Colombia? Esto es lo que se sabe

Luego del impasse diplomático que ocurrió entre Estados Unidos y Colombia la semana pasada, el cual terminó en el llamado a consultas de los embajadores de una forma recíproca, informes de prensa dan cuenta de que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, viaja de regreso al país en la noche de este martes.

En los medios locales circula la información de que el embajador encargado llegará al país para participar de la Feria Aeronáutica y Espacial de Colombia, un evento que empieza el miércoles en Rionegro, Antioquia, y reunirá a representantes internacionales del sector de la defensa y de la tecnología aérea. Ahora bien, la Embajada de Washington en Colombia no confirmó la llegada de McNamara y se remitió a decir que “no tenía información” al respecto.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, ya está de regreso a Washington, desde donde reiteró el mensaje de que ni el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ni el gobierno de Donald Trump participaron en intento alguno para desestabilizar la administración de Gustavo Petro o en la organización de un golpe de Estado.

Tras su llegada a la capital estadounidense, la Cancillería reafirmó la importancia estratégica de la relación bilateral y se destacó la voluntad de fortalecer una agenda de cooperación orientada a enfrentar desafíos e intereses comunes. La lucha contra el crimen organizado, la migración y el comercio siguen siendo las prioridades de las relaciones entre Bogotá y Washington, que tienen más de 200 años de historia, enfatizó la cartera de Exteriores.

En cuanto a lo primero, el Gobierno colombiano reiteró la necesidad de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y las estructuras financieras que las sostienen, y reafirmó su disposición para avanzar en la creación de una fuerza multinacional que articule capacidades frente a ese desafío.

Con respecto a la migración, Colombia mantiene su postura para avanzar con la repatriación digna y humana de los connacionales, teniendo en cuenta que la Fuerza Aérea ha realizado 30 vuelos humanitarios desde el 27 de enero, los cuales facilitaron el retorno de 3.153 ciudadanos provenientes de Estados Unidos. En lo comercial, se estableció que continúa el diálogo sobre los aranceles impuestos a los productos colombianos.

