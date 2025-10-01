Repartidor indocumentado burla a agentes de ICE en Chicago: se escapó en bicicleta

Repartidor perseguido por los agentes de ICE logró huir en su bicicleta de la redada migratoria en Chicago. Foto: Archivo Particular

Un repartidor indocumentado protagonizó una singular escena al evadir una redada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su bicicleta. La situación sorprendió tanto a autoridades como a transeúntes en el centro de Chicago, según registró Newsweek.

El video, que circula en redes sociales, muestra cómo el joven ciclista se acercó a un grupo de agentes posicionados cerca del Chicago Riverwalk. Luego, logró escapar montando su bicicleta rápidamente y dejando atrás a sus perseguidores.

Este hecho no solo se volvió viral en cuestión de horas, sino que también refleja la tensión creciente que generan las redadas migratorias en ciudades con comunidades latinas, como Chicago.

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

La presencia masiva de agentes de la Patrulla Fronteriza en el área, destinada a operativos de control migratorio, ha suscitado debate entre residentes y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

La situación llamó la atención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se pronunció sobre el incidente a través de su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, el mandatario advirtió que los agentes desplegados en la ciudad “no tolerarán ofensas o tonterías” por parte de personas inconformes con las medidas de la administración.

Además, compartió un video de una confrontación entre estos agentes y un grupo de manifestantes de origen mexicano.

Según la administración Trump, las redadas buscan reforzar el control migratorio en Estados Unidos, apuntando a la reducción de la inmigración ilegal.

Sin embargo, como evidencian las diversas reacciones en redes sociales ante este episodio, las tácticas empleadas y su impacto social siguen siendo motivo de controversia y división.

De hecho, la situación recuerda que Trump ha concretado este tipo de operaciones en varias ciudades del país, entre estas Los Ángeles y Nueva York.

Según el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, estas redadas buscan cumplir con el objetivo de superar el millón de detenciones al finalizar el año.

La meta establecida por la administración es que por día los agentes del ICE logren 3.000 capturas.

