¿Resultado amañado? Las extrañas y confusas primarias en Nevada, explicadas

El expresidente estadounidense Donald J. Trump lanza gorras de Save America a sus partidarios al inicio de un mitin en el aeropuerto Minden-Tahoe en Minden, Nevada. Foto: EFE - PETER DASILVA

Este proceso de primarias en Estados Unidos ha sido más complejo que sus antecesores: en New Hampshire, el presidente Joe Biden no apareció en las papeletas de los demócratas; los dos partidos decidieron celebrar sus eventos en Carolina del Sur en fechas separadas y en Nevada los republicanos celebrarán dos elecciones internas diferentes, una de ellas este martes.

Lo que está pasando es un gran problema, pues tantos formatos, fechas y diferencias internas no solo podrían alejar a los votantes de las urnas. Según Alex Meadow, director senior de Vote.org, este efecto disruptivo hace que solo los votantes más comprometidos participen, y no los nuevos.

Pero también se está alimentando la desconfianza en el proceso y las teorías de conspiración de las que algunos candidatos sacan provecho para fomentar la discordia.

“Es todo muy confuso para nosotros, incluso como personas especialistas en elecciones”, dijo Virginia Kase Solomón, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes, a The New York Times.

📌 Le puede interesar: En el Congreso de EE. UU., nada se mueve sin la bendición de Trump

¿Qué pasó en Nevada?

El expresidente Donald Trump se enfrenta a la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien es la única candidata que todavía mantiene una pequeñísima esperanza de arrebatarla la nominación a la presidencia.

El asunto es que los dos no aparecen en la misma papeleta en Nevada. Ni siquiera compiten el mismo día.

¿Por qué?

En 2021, Nevada aprobó una ley que requería que se celebrara una primaria presidencial abierta el primer martes de febrero.

Tradicionalmente, este estado tenía programado un caucus para definir cuál sería el apoyo de los delegados electorales a un candidato de cada partido. Pero, según las dinámicas de los caucus, esto significaba que solo los votantes afiliados a cada partido podrían votar en sus respectivas elecciones.

La idea de celebrar primarias, entonces, era abrir la contienda para tener un medidor más claro de a quiénes estaban apoyando los votantes independientes, no solo quienes estaban afiliados a un partido.

El problema vino del lado conservador: el Partido Republicano se resistió al cambio y decidió celebrar el caucus de todas maneras. Además, reconoció solo este proceso como el único que podría tener efectos de adjudicación de delegados.

Esto nos dejó dos elecciones:

Las primarias, que se celebran por ley este martes 6 de febrero.

Y el caucus, que se hace por capricho del Partido Republicano y está agendado para el jueves 8 de febrero.

En las primeras elecciones no estará Trump en la papeleta, y en las boletas electorales del caucus no se verá el rostro de Haley. Por eso hay tanta confusión.

No todos los votantes tienen claro el porqué de esta situación, y no reconocen por qué su candidato no aparece en todas las papeletas.

Cabe destacar que un votante republicano podrá participar de ambos procesos. Eso sí: hay que tener claro que para participar de las primarias del martes no importa si se registra incluso el mismo día de las votaciones. En el caso del caucus, el votante debió registrarse como republicano antes del 9 de enero.

🔑 La clave: Trump ganará el caucus y, por ende, los 26 delegados del estado, acercándose más a la nominación del partido. La victoria de Haley en las primarias, por su lado, solo le servirá para medir su popularidad y la de su partido en el estado.

📰 También recomendamos: Corte determinó que Trump no tiene inmunidad presidencial por asalto al Capitolio

¿Proceso amañado?

La campaña de Haley calificó este proceso de “amañado” por la forma en la que se desarrolla. Tiene algo de razón: el resultado está predeterminado, pues el partido se resistió a seguir la norma general.

Sin embargo, no hay nada ilegal en lo que hizo el Partido Republicano. Eso sí: es muy claro, por cómo se han usado los tribunales aliados del expresidente, que hay un firme interés por facilitarle la contienda y los resultados a Trump.

📝 Sugerimos: El gobierno de Javier Milei interviene todos los medios públicos en Argentina

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com