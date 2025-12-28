La paz para Ucrania no llegó en 2025: detalles de la reunión entre Trump y Zelenski

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente estadounidense, Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: AFP - JIM WATSON

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

“Creo que nos estamos acercando” a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.

Zelenski, por su parte, aseguró que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero, lo que deja claro que un acuerdo para la paz no será anunciado este año.

Trump, además, ofreció presentar al Parlamento ucraniano su plan para poner fin a la guerra.

Antes de la reunión, llevada a cabo en Florida, Trump dijo que sostuvo una conversación “productiva” con su homólogo ruso Vladimir Putin.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado. El mismo día Rusia anunció la toma de dos pueblos más en el este de Ucrania, Mirnograd y Guliaipole.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean “muy constructivas” y afirmó que Putin mostró sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

“Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz”, señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto.

El texto para la paz contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20 % de la región oriental de Donetsk (en el Donbás) que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

